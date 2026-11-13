MLB／太空人艾瓦瑞茲通殺選票奪美聯MVP 純DH獲獎史上第二人

美國職棒大聯盟年度MVP今天開獎，美聯得主毫無意外，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）包辦全部30張第一名選票，跟進2024年大谷翔平行列，成為史上第二位指定打擊獲獎球員。

艾瓦瑞茲以總分420分毫無懸念勝出，光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）拿到27張第二名選票、總分267分排名第二，皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）取得2張第二名選票、總分188分，排名第三。

美聯塞揚得主洋基隊施萊特勒（Cam Schlittler）在年度MVP票選也高居第4位，美聯全壘打、打點雙冠王金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）排在第五。此外，美聯新人王老虎隊麥克尼格（Kevin McGonigle）拿到109分，排名第七；效力白襪隊的日籍重砲村上宗隆，也拿到1張第六名選票。

艾瓦瑞茲本季繳出驚人火力，儘管在8月陷入低潮，仍繳出全季打擊率0.316、上壘率0.432、長打率0.601、整體攻擊指數1.033，全數都是大聯盟第一，敲出179支安打、42轟、116分打點。

純指定打擊過往在年度MVP票選上相對劣勢，史上只有8次主要位置為DH的選手在票選排名前3，而2024年大谷翔平成為DH獲獎第一人，如今艾瓦瑞茲跟進行列，成為史上第二人。