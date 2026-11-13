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MLB／老虎總裁點名李灝宇接主戰二壘手 大讚「適應後簡直火力全開」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

誰將是老虎隊明年先發二壘手？棒球營運部門總裁哈里斯（Scott Harris）腦中閃過的第一個人選，就是來自台灣的李灝宇，「他很有機會成為我們的二壘手。」

隨著主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）成為自由球員，老虎媒體關心明年內野佈局，哈里斯在冬季會議上受訪談到此事，認為球隊內部就有好幾個選項。

哈里斯說：「李灝宇今年升上大聯盟後，經歷過掙扎，下放調整後再回來，他在接下來的夏天火力全開。」

李灝宇本季在二壘先發53場、三壘先發32場，儘管守備數據淒慘，但總教練辛區（A.J. Hinch）認為並沒有數據呈現那麼差。辛區指出，如果只能肉眼來看場上實際表現，其實李灝宇是相當不錯的守備球員，但他的基本功還需要更加穩定，才能成為一位更好的球員。

在哈里斯眼中，李灝宇是2027年先發二壘最有力的人選，他也提到佩克（John Peck）、麥克尼格（Kevin McGonigle）、麥金斯崔（Zach McKinstry）、貝耶茲（Javier Báez）、安德森（Max Anderson）等人，都能負責二壘防區。

老虎 MLB 托瑞斯

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