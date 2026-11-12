MLB／李灝宇新隊友！救援失敗美聯最多的老虎網羅守護神帕岡

老虎隊開啟今年休賽季自由球員市場第一筆重大簽約，據《辛辛那提詢問報》記者維滕邁爾（Gordon Wittenmyer）報導，老虎給前紅人隊終結者帕岡（Emilio Pagán）1年1150萬美元合約，包含激勵條款。

現年35歲的帕岡不到2周前才拒絕紅人1000萬美元球員選擇權，如今迅速決定新東家，薪水多150萬美元。老虎今年賽季31次救援失敗美聯最多，帕岡預計將成為老虎總教練希區（A.J. Hinch）最主要的終結者人選。

帕岡今年出賽45場，42.2局投出45次三振，防禦率3.38，每局被上壘率1.03。帕岡生涯三振率28%，今年三振率25.9%。

老虎牛棚整體防禦率聯盟中段班，但31次救援失敗美聯最多，後援投手經常在高張力比賽失守。資深終結者簡森（Kenley Jansen）本季初曾陷入低潮，季後遭買斷合約。另外兩名後援投手維斯特（Will Vest）與芬尼根（Kyle Finnegan）同樣表現不佳，都在球季結束時進傷兵名單。

老虎本季得失分差為+71，這是美聯第4好的數據，不過戰績只有76勝86敗，排在美聯第11，牛棚戰力是造成這種落差的重要原因之一。