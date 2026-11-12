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MLB／飛簷走壁守住億元身價！「蜘蛛人」楊恩獲國民2300萬美元巨約

聯合新聞網／ 綜合報導
國民與27歲外野手「蜘蛛人」楊恩，簽下一紙4年新台幣7.3億的延長合約。 美聯社
國民與27歲外野手「蜘蛛人」楊恩，簽下一紙4年新台幣7.3億的延長合約。 美聯社

國民上季繳出77勝85敗戰績作收後，今日正式宣布，與27歲外野手「蜘蛛人楊恩（Jacob Young）簽下一紙4年2300萬美元（約新台幣7.3億元）的延長合約，合約將從2027年生效至2030年，另附帶2031年價值800萬美元的球隊選擇權

「楊恩已是大聯盟最頂尖的防守球員之一，而我們也都看見他在2026年進攻端取得的顯著進步，並期待未來幾年他能持續成長。他是球團非常出色的代表人物，我們很高興未來幾年仍能讓他留在球隊陣容當中。」國民棒球事務總裁托博尼（Paul Toboni）表示。

事實上，楊恩自2023年登上大聯盟後，便憑藉出色的速度、守備範圍與判斷能力站穩腳步，尤其經常在外野全力飛撲、攀上全壘打牆完成不可思議的接殺，更因此獲得「蜘蛛人」的綽號。

楊恩過去兩個賽季都曾入圍國聯外野金手套獎最終名單，2026年在中外野手的OAA及阻止失分，雙雙名列國聯第3，再次展現頂尖的守備能力。

不過，相較於早已受到肯定的防守實力，楊恩過去的打擊表現始終是較受質疑的一環。他在進入2026年賽季前，累計1006個大聯盟打席僅敲出5發全壘打，長打火力相對有限。

然而，楊恩本季迎來明顯突破，出賽140場繳出打擊率0.252、10轟、50分打點及18次盜壘的成績，不僅全壘打數是過去生涯累計的兩倍，22支二壘安打、3支三壘安打及33保送數也都刷新個人單季紀錄，從7月1日至球季結束，楊恩更繳出打擊率0.301、上壘率0.390、長打率0.428的亮眼表現。

值得一提的是，楊恩的新合約包含600萬美元簽約金，將於2026年至2029年間分4期支付，即使大聯盟未來出現封館，也不影響這筆簽約金的支付安排。

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