MLB／山本由伸無緣國聯塞揚獎 連兩年入選年度最佳陣容
道奇隊日籍球星山本由伸連續兩年無緣塞揚獎，但被選進今天公布的MLB年度第二隊，連續兩年入選年度最佳陣容，與季中成為隊友的史庫柏（Tarik Skubal）一同入列。
山本由伸今年出賽28場，拿下14勝9敗，防禦率2.53，每局被上壘率（WHIP）0.87，只輸給今年全票奪下國聯塞揚獎的米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）0.80，被打擊率0.182在全聯盟也只輸給米蕭洛斯基的0.157及藍鳥隊希斯（Dylan Cease）的0.180。
山本由伸去年在塞揚獎票選中，以72分排名國聯第三；今年則是獲得2張第二名的選票，7張第三名的選票，14張第四名及6張第五名選票，合計拿到63分，排名國聯第四。而這兩年國聯塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）、米蕭洛斯基都是全票獲獎。
去年山本由伸在旅美第二年就入選MLB年度第一隊，今年再榮獲年度第二隊肯定，與史庫柏（Tarik Skubal）是MLB年度最佳陣容中僅有的2名道奇選手，大谷翔平則是6年來首度落選。
年度第一隊
捕手：響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）
一壘手：金鶯阿隆索（Pete Alonso）
二壘手：釀酒人圖朗（Brice Turang）
三壘手：光芒卡米奈羅（Junior Caminero）
游擊手：皇家惠特（Bobby Witt Jr.）
外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）
外野手：教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）
外野手：釀酒人喬里歐（Jackson Chourio）
指定打擊：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）
先發投手：釀酒人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）
先發投手：洋基斯萊特勒（Cam Schlittler）
先發投手：勇士塞爾（Chris Sale）
先發投手：藍鳥希斯（Dylan Cease）
先發投手：費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）
後援投手：教士米勒（Mason Miller）
後援投手：藍鳥瓦蘭德（Louis Varland）
年度第二隊
捕手：釀酒人康崔拉斯（William Contreras）
一壘手：紅襪康崔拉斯（Willson Contreras）
二壘手：海盜洛威（Brandon Lowe）
三壘手：小熊布萊格曼（Alex Bregman）
游擊手：紅人克魯茲（Elly De La Cruz）
外野手：國民伍德（James Wood）
外野手：水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）
外野手：紅雀沃克（Jordan Walker）
指定打擊：洋基萊斯（Ben Rice）
先發投手：道奇山本由伸
先發投手：紅襪格雷（Sonny Gray）
先發投手：道奇史庫柏（Tarik Skubal）
先發投手：光芒拉斯穆森（Drew Rasmussen）
先發投手：費城人盧札多（Jesús Luzardo）
後援投手：光芒貝克（Bryan Baker）
後援投手：守護者史密斯（Cade Smith）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。