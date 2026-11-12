MLB／山本由伸無緣國聯塞揚獎 連兩年入選年度最佳陣容

道奇隊日籍球星山本由伸連續兩年無緣塞揚獎，但被選進今天公布的MLB年度第二隊，連續兩年入選年度最佳陣容，與季中成為隊友的史庫柏（Tarik Skubal）一同入列。

山本由伸今年出賽28場，拿下14勝9敗，防禦率2.53，每局被上壘率（WHIP）0.87，只輸給今年全票奪下國聯塞揚獎的米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）0.80，被打擊率0.182在全聯盟也只輸給米蕭洛斯基的0.157及藍鳥隊希斯（Dylan Cease）的0.180。

山本由伸去年在塞揚獎票選中，以72分排名國聯第三；今年則是獲得2張第二名的選票，7張第三名的選票，14張第四名及6張第五名選票，合計拿到63分，排名國聯第四。而這兩年國聯塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）、米蕭洛斯基都是全票獲獎。

去年山本由伸在旅美第二年就入選MLB年度第一隊，今年再榮獲年度第二隊肯定，與史庫柏（Tarik Skubal）是MLB年度最佳陣容中僅有的2名道奇選手，大谷翔平則是6年來首度落選。

年度第一隊 捕手：響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno） 一壘手：金鶯阿隆索（Pete Alonso） 二壘手：釀酒人圖朗（Brice Turang） 三壘手：光芒卡米奈羅（Junior Caminero） 游擊手：皇家惠特（Bobby Witt Jr.） 外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） 外野手：教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 外野手：釀酒人喬里歐（Jackson Chourio） 指定打擊：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez） 先發投手：釀酒人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski） 先發投手：洋基斯萊特勒（Cam Schlittler） 先發投手：勇士塞爾（Chris Sale） 先發投手：藍鳥希斯（Dylan Cease） 先發投手：費城人桑契斯（Cristopher Sánchez） 後援投手：教士米勒（Mason Miller） 後援投手：藍鳥瓦蘭德（Louis Varland）