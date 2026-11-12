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MLB／大谷翔平兩大獎連霸紀錄 被艾瓦瑞茲與阿姆斯壯中斷

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
艾瓦瑞茲奪下年度最佳指定打擊，終結大谷5連霸，PCA則奪得國聯漢克阿倫獎，中斷大谷3連霸。截圖自MLB X
艾瓦瑞茲奪下年度最佳指定打擊，終結大谷5連霸，PCA則奪得國聯漢克阿倫獎，中斷大谷3連霸。截圖自MLB X

MLB年度頒獎典禮今天在拉斯維加斯舉行，太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）拿下年度最佳指定打擊，終結大谷翔平5連霸，還抱走漢克阿倫獎，並入圍美聯年度MVP決選。

太空人艾瓦瑞茲今年以3成16打擊率奪下美聯打擊王，上壘率4成32、長打率6成01，整體攻擊指數（OPS）1.033，獲得109次保送，長打77支等多項打擊數據都領先全聯盟，打點106分排名第二，42轟則是並列美聯第二。

艾瓦瑞茲以出色表現拿下2026年度最佳指定打擊獎，終結大谷翔平的5連霸，也是太空人隊史首位此獎項的選手。

艾瓦瑞茲同時在頒給聯盟表現最出色打者的「漢克阿倫獎」，擊敗同聯盟另9位候選人勝出，終止洋基隊賈吉（Aaron Judge）的二連霸；另外也入圍美聯指定打擊銀棒獎的決選、美聯年度MVP決選。

大谷翔平過去連5年拿下最佳指定打擊獎，追平「老爹」歐提茲（David Ortiz）在2003至2007年締造的紀錄，但今年無緣寫下史無前例6連霸。在漢克阿倫獎也無緣4連霸，今年國聯由小熊隊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）獲獎。

艾瓦瑞茲 大谷翔平 MLB

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