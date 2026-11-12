MLB／道奇等5隊有意洋基怪投希爾 牛棚左投維西亞超過15隊想要

洋基隊36歲怪投希爾（Tim Hill）季後成為自由球員，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，洋基有意簽回希爾，但守護者、大都會、巨人和道奇隊也在競爭中。

希爾球威不強、今年最快球速只有91英里（約146公里），他依靠詭異出手姿勢解決打者，本季出賽67場，58.2局僅25次三振，防禦率4.60，每局被上壘率1.14。

海曼指出，洋基有意簽回希爾，但守護者、大都會、巨人和道奇隊也在競爭中。《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）也提到，大都會對希爾有興趣。值得一提的是，大都會近年來已在自由市場接連簽走洋基的霍梅斯、威佛（Luke Weaver）和威廉斯。

維西亞。 美聯社

薩蒙還提到，大都會對道奇30歲牛棚左投維西亞（Alex Vesia）有興趣，聯盟超過一半的球隊都想得到維西亞。今年維西亞出賽72場，58局投出74次三振，防禦率2.64，每局被上壘率1.07。