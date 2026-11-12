聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇等5隊有意洋基怪投希爾 牛棚左投維西亞超過15隊想要
洋基隊36歲怪投希爾（Tim Hill）季後成為自由球員，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，洋基有意簽回希爾，但守護者、大都會、巨人和道奇隊也在競爭中。
希爾球威不強、今年最快球速只有91英里（約146公里），他依靠詭異出手姿勢解決打者，本季出賽67場，58.2局僅25次三振，防禦率4.60，每局被上壘率1.14。
海曼指出，洋基有意簽回希爾，但守護者、大都會、巨人和道奇隊也在競爭中。《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）也提到，大都會對希爾有興趣。值得一提的是，大都會近年來已在自由市場接連簽走洋基的霍梅斯、威佛（Luke Weaver）和威廉斯。
薩蒙還提到，大都會對道奇30歲牛棚左投維西亞（Alex Vesia）有興趣，聯盟超過一半的球隊都想得到維西亞。今年維西亞出賽72場，58局投出74次三振，防禦率2.64，每局被上壘率1.07。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。