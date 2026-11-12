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NBA／曾離開棒球3年打工維生！40歲世界大賽冠軍投手馬丁宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力道奇、紅襪等，並隨勇士奪下世界大賽冠軍的馬丁，今日正式宣布退休，結束長達11個大聯盟賽季的職業生涯。 美聯社
曾效力道奇、紅襪等，並隨勇士奪下世界大賽冠軍的馬丁，今日正式宣布退休，結束長達11個大聯盟賽季的職業生涯。 美聯社

曾效力遊騎兵道奇紅襪等多支大聯盟球隊的40歲資深右投馬丁（Chris Martin），今日正式宣布退休，結束長達11個大聯盟賽季的職業生涯。值得一提的是，馬丁年輕時曾因肩傷被迫離開棒球長達3年，期間甚至靠著各種工作維持生計，直到24歲才重新踏上職棒之路，最終不僅成功登上大聯盟，更在2021年隨勇士奪下世界大賽冠軍，寫下一段相當勵志的棒球故事。

馬丁的棒球生涯並非一路順遂。2004年，他從高中畢業後獲老虎在選秀會第18輪指名，但最終選擇進入社區大學就讀；隔年又獲洛磯第21輪選中，卻因肩膀盂唇撕裂傷必須接受手術，再度錯失簽約機會。

2007年，馬丁原先與美國獨立聯盟球隊沃斯堡貓隊簽約，沒想到因肩傷問題持續困擾，讓他連一場比賽都未能出賽，最終只能暫時離開棒球。接下來的3年間，馬丁為了維持生活，曾從事物流、貨物搬運及配送等各種工作。

直到2010年，馬丁再次挑戰獨立聯盟大草原隊，出賽13場，投了36局，成功吸引紅襪注意，並於2011年3月獲得合約。馬丁隨後在紅襪小聯盟體系磨練3年，2014年轉戰洛磯後終於迎來大聯盟初登板，隔年又加入洋基，不過始終無法穩定站穩大聯盟。

直到2016年，馬丁決定遠赴亞洲發展，加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士，並在兩個賽季繳出亮眼的後援成績，也為日後重返大聯盟奠定基礎。

2018年，馬丁重返美國加盟家鄉球隊遊騎兵，2019年季中被交易至勇士，此後陸續效力小熊、道奇及紅襪等隊，更在2021年隨勇士奪下世界大賽冠軍。

其中，2023年效力紅襪時，馬丁更繳出生涯代表作的成績，全年出賽55場，主投51.1局僅失6分，防禦率僅1.05，並拿下23次中繼成功，甚至在美聯賽揚獎票選中名列第12，展現頂尖後援投手的實力。

2025年，馬丁重返家鄉遊騎兵，原先打算在球季結束後高掛球鞋，不過他當年出賽49場，仍繳出防禦率2.98的穩定成績，因此決定延後退休計畫，再與球團簽下一年合約。

然而，傷病最終還是成為馬丁職業生涯的最後一道難關，今年他多次因右肩不適進入傷兵名單，整季僅出賽16場、投14局，戰績1勝1敗，防禦率高達9.00，最終在8月9日遭遊騎兵釋出。

儘管職業生涯最後一年留下遺憾，但馬丁仍累計在大聯盟出賽434場，繳出19勝25敗、16次救援成功、防禦率3.53的成績，403局投球送出409次三振，僅投出55次四壞球保送，展現相當出色的控球能力。

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