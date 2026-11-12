MLB／首度增設年度最佳後援投手獎 教士米勒、藍鳥瓦蘭德獲獎

美國棒球記者協會（BBWAA）今年首度增設年度最佳後援投手獎，肯定後援投手的貢獻，今天首屆得主出爐，國聯由教士隊終結者米勒（Mason Miller）全票獲獎；美聯則由藍鳥隊守護神瓦蘭德（Louis Varland）抱回獎項。

教士米勒今年後援出賽66場，防禦率僅1.67，單季拿下38次救援成功居國聯之冠，每9局平均送出16.6次三振，速球均速達101.4英里（約163公里）。

全票拿下首屆國聯最佳後援投手獎，米勒表示：「這是一種榮幸，這點毫無疑問，每年都有很多人投入其中，大家都在競爭，希望成為最好的那個人，能獲得這樣的肯定，我感到非常謙卑，也心懷感激。」

藍鳥隊瓦蘭德則是在美聯的激烈競爭中，力壓守護者隊史密斯（Cade Smith）與光芒隊貝克（Bryan Baker），最終在30名投票者中獲得16張第一名的選票，以146分勝過史密斯的133分勝出，拿下美聯最佳救援投手獎。

今年瓦蘭德共投78局，防禦率1.27，送出97次三振，開季第一個月擔任佈局投手，之後接下終結者位置，整季拿下35次救援成功。

瓦蘭德表示：「我非常自豪自己努力成為最好的隊友，並盡可能以任何方式幫助球隊贏球，無論擔任什麼角色都是如此，只是在球季第一個月之後，我剛好接下終結者的工作，對此我感到很驕傲。」