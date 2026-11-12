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MLB／鄧愷威新總教練確定了！近3年在洋基、今年帶以色列打經典賽
太空人隊今天宣布，聘請前洋基隊板凳教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）擔任新任總教練，新賽季將執教台灣投手鄧愷威。
奧斯穆斯有18年大聯盟捕手資歷、球員生涯曾兩度效力太空人，累計打10個球季，過去3年都在洋基擔任板凳教練，如今重返熟悉的休士頓，展開執教生涯新篇章。
奧斯穆斯也有5年大聯盟總教練經歷，2014至2017年執掌老虎隊兵符，2019年擔任天使隊總教練，合計留下386勝422敗戰績，2014年曾率老虎奪下美中冠軍。除了大聯盟執教經驗，奧斯穆斯也曾執教以色列國家隊，2012年經典賽資格賽及2026年經典賽執掌兵符。
太空人新總管弗洛雷斯（Randy Flores）發聲明表示：「我們非常高興能歡迎奧斯穆斯重返太空人球團。整個面試過程中，奧斯穆斯都讓我們留下深刻印象，他展現出的領導能力、活力與專業知識，都是球場內外建立贏球文化的重要條件。」
奧斯穆斯在聲明中表示：「能回到休士頓，我真的非常興奮。太空人球團與休士頓這座城市，一直都是我人生中非常重要的一部分。如今能以球隊總教練身分開啟人生新篇章，讓我非常開心。」
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