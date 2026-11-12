MLB／史上第三次！ 兩聯盟火球男均全票通過奪塞揚

象徵美國職棒年度最佳投手的塞揚獎，今天分別頒給美聯的斯萊特勒（Cam Schlittler）與國聯的米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），兩人不僅生涯首獲此一殊榮，同時雙雙皆以全票拿下。

美國棒球作家協會（BBWAA）今天選出美國職棒年度塞揚獎得主，美國聯盟是由紐約洋基右投斯萊特勒獲得，國家聯盟則是由密爾瓦基釀酒人的米蕭洛斯基拿下。這是大聯盟史上第3次出現兩聯盟塞揚獎得主皆獲全票的情況。兩人均在2025年夏季初登板，今年也都是他們在大聯盟的首個完整賽季。

斯萊特勒是近4年來第2名獲此殊榮的洋基投手。柯爾（Gerrit Cole）2023年效力洋基時曾獲此獎，克萊門斯（Roger Clemens）2001年亦是塞揚得主。斯萊特勒本季戰績14勝6負，防禦率1.95。此一數據領先美聯並在洋基隊史排名第3，僅次於1943年錢德勒（Spud Chandler）的1.64，以及1978年古德瑞（Ron Guidry）的1.74。

斯萊特勒本季共送出239次三振，與多倫多藍鳥賽斯（Dylan Cease）並列美聯第二，僅次於克里夫蘭守護者威廉斯（Gavin Williams）的248次。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「自我們選中（斯萊特勒）以來，他進步驚人，成功絕非偶然。精益求精的精神使得他的天賦綻放，拿下塞揚獎當之無愧。」

真正讓斯萊特勒脫穎而出的是客場統治力。他客場防禦率僅1.16。大聯盟啟用新賽季後，對至少投滿100局的客場投手而言，此數據在史上排名第3低，僅次於名人堂球星1968年吉布生（Bob Gibson）的0.81與1995年麥達克斯（Greg Maddux）的1.12 ，而這僅是斯萊特勒的第2個賽季。

斯萊特勒囊括全部30張第1名選票，得票第2名是賽斯。希斯例賽戰績11勝6負，防禦率2.40。至於克里夫蘭守護者梅西克（Parker Messick）得票排在第3，他戰績12勝9負，防禦率2.56，在186.1局中送出193次三振。

國家聯盟方面，米蕭洛斯基今年例賽戰績16勝5負，防禦率1.80，投球174.2局送出252次三振，毫無意外以全票拿下今年塞揚殊榮，他同時也協助釀酒人拿下隊史首座世界大賽冠軍。

米蕭洛斯基今年成為隊史第4名榮膺塞揚獎球員。其他3名分別是1981年的芬格斯（Rollie Fingers）、1982年的武科維奇（Pete Vuckovich）和2021年的柏尼斯（ Corbin Burnes）。

米蕭洛斯基在世界大賽中取得2勝、防禦率僅0.84。這名創下世界大賽先發投手球速新紀錄的「火球男」，本季例行賽投出1115顆超過100英里的速球，這是大聯盟自2008年開始追蹤此數據以來的最高紀錄，大幅超越希克斯（Jordan Hicks）2018年創下的673球。

國聯其它競爭者分別是費城費城人桑契斯（Cristopher Sanchez）與亞特蘭大勇士塞爾（ChrisSale）。桑傑士例行賽戰績18勝7負，防禦率2.91，投球207局送出231次三振。塞爾2024年曾是塞揚獎得主，也是今年決選名單中唯一拿過此獎的好手。他例賽戰績14勝9負，防禦率2.16，投球162.2局送出200次三振。