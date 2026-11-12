MLB／勞資談判陷僵局 12月恐封館衝擊明年球季

美國職棒大聯盟（MLB）勞資談判陷入僵局，美國媒體指出，資方可能在12月初宣布封館，若雙方一直無法達成協議，可能影響明年2月開始的春訓，甚至造成2027年球季延後開打。

美國職棒大聯盟共有30支球隊，球團老闆是資方，受聘於球隊的球員則是勞方。球員透過球員工會，與代表30支球團的資方進行集體談判，雙方簽訂「勞資協議」，規範球員薪資、聘僱及其他工作條件。

現行協議於2022年簽訂，今年12月1日到期。雙方自今年5月起多次協商，至今仍未達成共識。

勞資之間最大的分歧是「薪資上限」，資方希望限制每支球隊支付給旗下大聯盟球員的薪資總額。目前大聯盟沒有這項限制，球隊薪資支出即使超過規定門檻，只要繳納俗稱「豪華稅」的競爭平衡稅，仍可繼續花錢聘請球員。

美聯社3日報導，資方最新提案改為2028年實施薪資上限，並提出每隊2億5820萬美元的薪資上限，以及1億8020萬美元的下限。資方希望藉此讓球團有時間調整薪資支出，但球員工會仍反對設立薪資上限。

球員工會認為，設立薪資上限將限制各球團支付球員的薪資總額，壓縮球員爭取更高薪資的空間。

洛杉磯時報10日指出，資方願意提高球員最低薪資、縮短年滿30歲球員取得自由球員資格的年限，但堅持將這些條件與薪資上限制度綁在一起，球員工會不願接受。

美國媒體普遍預期，資方將在12月1日現行協議到期後宣布封館，雙方對立恐持續至明年。

「封館」（lockout）是資方發動的停工措施。球團老闆宣布封館後，各球團將暫停與球員工作往來。相較之下，「罷工」（strike）則是由球員發動的集體停工。

大聯盟通常在10月底至11月初結束季後賽，進入休賽季。冬季雖然沒有比賽，各球團仍須為新球季補強陣容；一旦資方宣布封館，球團將暫停與大聯盟球員簽約、交易及工作聯繫，受影響的球員也不得使用球團訓練設施。

大聯盟上一次封館發生於2021年12月，持續99天，直到2022年3月才結束。當年春訓因此縮短，例行賽延後一週開打，但最終每隊仍打滿162場比賽。

大聯盟最近一次球員罷工發生於1994年8月，當時資方同樣希望設立薪資上限，遭到球員工會反對。罷工導致當年剩餘賽事、季後賽及世界大賽取消，隔年球季也受到影響。

大聯盟已排定2027年2月19日開始春訓熱身賽，例行賽3月24日開打。

美國媒體分析，12月封館不代表明年球季一定延後，但如果勞資雙方無法在春訓前達成協議，球隊備戰將受到影響；若僵局持續至3月，甚至可能造成例行賽延期或球季縮水。