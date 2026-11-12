MLB／米蕭洛斯基全票奪國聯塞揚獎+世界大賽冠軍 25年來第一人

釀酒人隊24歲「火球怪物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今年持續用火球改寫大聯盟紀錄，並且幫助釀酒人隊奪下隊史首座世界大賽冠軍，如今再以全票拿下國聯塞揚獎，成為釀酒人隊史第4人。

米蕭洛斯基今年出賽30場，拿下16勝5敗，在174.2局的投球中送出252次三振，防禦率1.80，每局被上壘率（WHIP）0.80，三振、防禦率、WHIP值都是大聯盟第一，被打擊率0.157也是大聯盟完整球季史上最低紀錄，超越馬丁尼茲（Pedro Martínez）在2000年寫下的0.167。

米蕭洛斯基最為人驚艷的「火球」，今年球季最快球速飆到105.5公里（169.7公里），刷新大聯盟先發投手最快球速，四縫線速球均速高達100.6英里（約161.9公里）也寫下全職先發投手的空前紀錄。

米蕭洛斯基生涯第二個球季繳出宰制性的表現，全票拿下國聯塞揚獎肯定，也是國聯投手史上第17次全票獲獎。加上洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）今年全票獲選美聯塞揚獎，寫下史上第三次國聯、美聯塞揚獎得主都是全票獲獎。

米蕭洛斯基今年帶著更進化的表現，投出全聯盟最佳投手身手，幫助釀酒人隊寫下單季103勝的大聯盟最佳戰績，奪下國聯中區冠軍，最終拿到隊史首座世界大賽冠軍。米蕭洛斯基也成為自2001年「巨怪」強森（Randy Johnson）以來，首位在同一球季拿下塞揚獎與世界大賽冠軍的投手。