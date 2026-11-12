聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主
2026年塞揚獎得主今天揭曉，洋基隊25歲右投斯萊特勒（Cam Schlittler）全票獲選美聯塞揚獎殊榮，生涯第二個球季就獲獎，是洋基隊史第7位塞揚獎得主，也寫下洋基隊史最年輕紀錄。
斯萊特勒在2022年選秀第七輪被選進，4年後蛻變成美聯塞揚獎得主。今年僅是他生涯第一個在大聯盟的完整球季，拿下14勝6敗，共投193.2局，送出239次三振，只有49次保送，防禦率1.95為美聯最佳、全大聯盟第二，也是洋基隊史符合規定投球局數投手中第三低。
在斯萊特勒今年先發的33場比賽中，有21場失分不超過1分，是全大聯盟最多，共29場比賽失分不超過3分也並列大聯盟最多，且自2025年7月在大聯盟初登板起，生涯防禦率僅2.23。
今天公布的塞揚獎票選，斯萊特勒在美國棒球記者協會（BBWAA）成員30張選票中，拿下全部30張的第一名選票，全票獲選美聯塞揚獎。藍鳥隊希斯（Dylan Cease）及守護者隊梅西克（Parker Messick）則分別獲第二、第三。
洋基繼2023年的柯爾（Gerrit Cole）後再有投手獲獎肯定，斯萊特勒也成為洋基隊史最年輕塞揚獎得主。洋基教頭布恩（Aaron Boone）在球季尾聲時就曾表示，斯萊特勒一年比一年進步，「他會拿下塞揚獎。」
斯萊特勒也直呼，「過去這一年發生了很多事。」他提到：「我在2025年球季一開始還待在2A，當時才剛在春訓稍微體驗過大聯盟的環境，球隊給了我機會，而我就把握住了。」
https://x.com/MLB/status/2120672306993193361
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。