MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主

2026年塞揚獎得主今天揭曉，洋基隊25歲右投斯萊特勒（Cam Schlittler）全票獲選美聯塞揚獎殊榮，生涯第二個球季就獲獎，是洋基隊史第7位塞揚獎得主，也寫下洋基隊史最年輕紀錄。

斯萊特勒在2022年選秀第七輪被選進，4年後蛻變成美聯塞揚獎得主。今年僅是他生涯第一個在大聯盟的完整球季，拿下14勝6敗，共投193.2局，送出239次三振，只有49次保送，防禦率1.95為美聯最佳、全大聯盟第二，也是洋基隊史符合規定投球局數投手中第三低。

在斯萊特勒今年先發的33場比賽中，有21場失分不超過1分，是全大聯盟最多，共29場比賽失分不超過3分也並列大聯盟最多，且自2025年7月在大聯盟初登板起，生涯防禦率僅2.23。

今天公布的塞揚獎票選，斯萊特勒在美國棒球記者協會（BBWAA）成員30張選票中，拿下全部30張的第一名選票，全票獲選美聯塞揚獎。藍鳥隊希斯（Dylan Cease）及守護者隊梅西克（Parker Messick）則分別獲第二、第三。

洋基繼2023年的柯爾（Gerrit Cole）後再有投手獲獎肯定，斯萊特勒也成為洋基隊史最年輕塞揚獎得主。洋基教頭布恩（Aaron Boone）在球季尾聲時就曾表示，斯萊特勒一年比一年進步，「他會拿下塞揚獎。」

斯萊特勒也直呼，「過去這一年發生了很多事。」他提到：「我在2025年球季一開始還待在2A，當時才剛在春訓稍微體驗過大聯盟的環境，球隊給了我機會，而我就把握住了。」

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