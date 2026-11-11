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MLB／旅台洋投再闖大聯盟！富邦悍將瑞恩獲教士185萬美元合約

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力富邦悍將的洋投瑞恩與教士簽下新台幣5900萬元合約，附帶2028年球隊選擇權。 美聯社
曾效力富邦悍將的洋投瑞恩與教士簽下新台幣5900萬元合約，附帶2028年球隊選擇權。 美聯社

曾效力中職富邦悍將的洋投瑞恩（Ryan Weiss），去年憑藉韓職亮眼成績重返美職，卻在太空人表現不如預期，季後遭球團放棄續約。不過，這名29歲右投依舊受到多支球隊青睞，除了韓職韓華鷹有意邀請回鍋，更吸引約6支大聯盟球隊關注，最終瑞恩選擇與教士簽下1年185萬美元（約新台幣5900萬元）合約，並附帶2028年球隊選擇權。

2023年8月瑞恩曾加盟富邦悍將，當時僅先發5場，就繳出4勝1敗、防禦率2.32的優異成績。隔年則先前往美國獨立聯盟發展，隨後在2024年季中轉戰韓職韓華鷹。

瑞恩2024年在韓華先發16場，繳出5勝5敗、防禦率3.73的成績，隔年更迎來生涯突破，單季先發30場，取得16勝5敗、防禦率2.87的亮眼表現，178.2局投球狂飆207次三振，也幫助韓華打進韓國大賽。

憑藉韓職的出色成績，瑞恩最終選擇與太空人簽下1年260萬美元合約，並附帶2027年球隊選擇權，成功在2026年迎來大聯盟生涯首秀。

不過，重返美職體系後，瑞恩卻未能延續韓職時期的壓制力，在太空人僅登板9場，其中包含2場先發，戰績0勝3敗，26局投球防禦率高達7.62、每局被上壘率（WHIP）2.12，儘管送出30次三振，最終仍遭下放3A，球季結束後，太空人也決定不執行他的2027年合約選擇權。

儘管大聯盟表現不理想，瑞恩在3A球季尾聲仍展現反彈跡象，最後4場出賽合計19.2局僅失3分，防禦率1.37，並送出24次三振，其中最後一場先發更繳出8.1局無失分的好投，重新吸引其他球隊注意。

此外，瑞恩的新合約除了2027年185萬美元的保障薪資外，還包含績效獎金，2028年球隊選擇權價值400萬美元，若達成相關條件，最高可增加至550萬美元。

值得一提的是，棒球事務總裁普瑞勒（A.J. Preller）被問及還需要補進多少名先發投手時，竟幽默回應「繼續往上加」，凸顯球隊目前的投手戰力缺口。

「先發投手永遠不嫌多，我們還需要好幾名投手。無論是先發還是牛棚，都有很多不同的補強方式，接下來幾週，我們的工作就是重新打造一支強大的投手團隊。」

教士今年休賽季面臨嚴峻的先發輪值問題，包括金恩（Michael King）、皮維塔（Nick Pivetta）、布勒（Walker Buehler）等多達7名先發投手投入自由市場，加上馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）的健康狀況及角色仍有變數，達比修有下季動向也尚未明朗，僅有瓦斯奎茲（Randy Vasquez）被視為較確定的輪值人選。

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