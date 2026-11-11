MLB／洋基連17年沒奪冠遭多位傳奇批評 現金人：像有人一直拿電擊棒

洋基隊2009年以後就沒拿過世界大賽冠軍，休賽季期間，洋基總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）遭到紐約媒體、前洋基球員和教練批評。凱許曼透露，自己已嘗試與這些昔日球隊成員逐一溝通，希望了解他們的真實想法。

曾幫洋基奪下4冠的傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）日前透露，感覺洋基球團不希望他出現在球隊周圍，他說：「我感覺自己不受歡迎。」

凱許曼今天在大聯盟總經理會議期間受訪時表示，自己聽到波沙達的說法後相當驚訝，「他當然受到歡迎，我確實已和他談過這些事。我認為我們現在所處的世界，和波沙達當年打球時已完全不同，如今每個人都有自己發聲的平台。現在有更多Podcast節目、社群媒體，以及過去根本不存在的各種管道，所以大家有更多機會公開表達自己的意見。」

對於波沙達的批評，凱許曼認為雙方都抱持相同目標，就是希望洋基重返榮耀，「波沙達希望我們變偉大，我們自己也想變偉大。可惜的是，我們一直算是不錯，卻還不夠偉大，要怎麼從不錯走到偉大，就是最難解的地方。」

事實上，波沙達不是近年唯一公開批評洋基的前球員，包含基特（Derek Jeter）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、沙巴西亞（CC Sabathia）、瑞佐（Anthony Rizzo）以及前總教練吉拉迪（Joe Girardi）都曾提出批評。

對此凱許曼形容：「就像有人一直拿電擊棒，戳在你最不想被電的地方，而且電流從來沒停過。這會讓你一直保持清醒、保持警覺。不過當你退一步冷靜想，也必須理解這些批評其實出於一種希望與熱愛，希望事情能比現在更好，這正是我們努力追求的方向。」