MLB／藍鳥重砲歧視穆斯林惹議！總管痛批「極度失望」到無法形容

藍鳥明星外野手桑坦德（Anthony Santander）因在社群平台轉發涉及歧視穆斯林的影片，引發外界強烈批評。對此，總管艾金斯（Ross Atkins）今日在大聯盟總經理會議上首度公開回應，不僅直言對桑坦德的行為感到「極度失望」，更透露已親自與他談話，要求他公開出面說明。

事件起因於桑坦德在美國期中選舉後，透過Instagram限時動態分享兩段具有反穆斯林色彩的影片。其中一段涉及阿拉伯裔的進步派候選人薩依德（Abdul El-Sayed），暗示美國將實施伊斯蘭教法，另一段則出現宗教人士對穆斯林群體的歧視性言論。

儘管桑坦德隨後刪除相關貼文，仍引發不少球迷不滿。藍鳥球團也立即發表聲明，強調「棒球屬於每一個人」，球隊致力於打造讓所有球迷都能感到受歡迎的環境，個別球員的言論並不代表球團的價值觀與立場。

對此，艾金斯在拉斯維加斯舉行的總經理會議上表示，「我真的找不到任何言語，能夠形容自己對他發表這些言論有多麼失望。我已經親自向他表達了這一點，任何可能加劇反伊斯蘭仇恨的行為，都令人極度擔憂，也極度失望。」

「我也和他談過，他似乎沒有意識到自己擁有多大的影響力。我們一直努力確保球隊擁有安全、包容的環境，棒球屬於所有人，這是球團非常重視的核心價值，而他的行為顯然與此不符。」

至於桑坦德是否會公開道歉，艾金斯透露已明確建議他出面回應，「我告訴他，我認為他有必要，也應該公開說明這件事。我已經向他表達我的擔憂，我相信他感受到了。我知道他對此感到難過，但我不想代替他發言。」

值得一提的是，根據加拿大2021年人口普查資料，多倫多約有9.6%的人口信奉伊斯蘭教，全加拿大穆斯林人口則占4.9%，因此桑坦德的爭議言論也受到當地社會高度關注。

現年32歲的桑坦德在2024年球季結束後，以5年9250萬美元的大型合約加盟藍鳥，卻始終受到傷勢困擾。2025年僅出賽54場，打擊三圍低至0.175／0.271／0.294，隨後因左肩傷勢接受手術。

桑坦德今年9月雖曾展開復健賽，卻僅出賽5場便結束球季，整個2026年都未能重返大聯盟，目前他的合約仍剩下3個保障賽季。