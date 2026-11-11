MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性！美媒：有機會成為璞玉

中華職棒富邦悍將隊火球男曾峻岳日前宣布透過入札制度挑戰大聯盟，傳出國聯中區球隊對他有興趣，美媒《Birds Watcher》則撰文分析曾峻岳加盟金鶯隊的可能性。

報導提到，曾峻岳本季出賽48場，拿下生涯新高25次救援成功，整季只被敲36安打、投出13次保送，失掉13分，同時送出65次三振，展現相當優異的壓制能力。對於希望進一步提升牛棚競爭力的金鶯而言，除了包提斯塔（Félix Bautista）、卡諾（Yennier Cano）與海斯利（Ryan Helsley）外，曾峻岳或許是值得考慮、卻容易被市場忽略的補強選項。

雖然曾峻岳不具備強力後援投手常見的高大身材，但過去6季已在中職展現驚人的壓制能力，即使身材不如其他強投，仍累積亮眼的成績。值得注意的是，他最快球速可達到99英里（約159公里），這項武器無疑能吸引不少大聯盟球團的目光。

另外，曾峻岳也有國際賽經驗，證明自己有能力在高壓環境下登板。中華隊爭取2026年世界棒球經典賽參賽資格的過程中，扮演重要角色，隨後又在經典賽正賽2局無失分，拿下1次救援成功。國際賽經驗證明曾峻岳不僅能在中職擔任終結者，也有面對高強度競爭時穩定發揮的潛力。

文中也點出金鶯牛棚的隱憂，包提斯塔接受TJ手術後，究竟能否恢復過去的統治力，仍有待觀察。2027年看到的卡諾究竟會是2026年表現出色的版本，還是前一年防禦率高達5.12、陷入低潮的投手。海斯利已連2季繳出防禦率超過4的平庸成績，外界開始懷疑他是否已離開巔峰期。

賈西亞（Rico Garcia）和沃克（Josh Walker）都在2026年展現令人印象深刻的表現，但能否在持續進步同樣存在不確定性。金鶯如果希望建立更具競爭力的牛棚，不能只依賴目前的幾名後援投手，應該持續尋找其他具有發展潛力的選項。曾峻岳正好符合這樣的需求。

美媒也提到，世界上只有極少數像大谷翔平與鈴木一朗的球員，能讓跨聯盟挑戰看起來輕鬆，如果金鶯真的成功簽下曾峻岳，不應該期待他開幕戰就和其他投手競爭終結者位置。曾峻岳目前才25歲，未來仍有相當大的成長空間，曾峻岳或許是一名值得發掘的潛力球員，甚至有機會成為球團在國際市場找到的璞玉。