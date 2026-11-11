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MLB／道奇新打教大有淵源！總管曝葛雷諾「回娘家」關鍵優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇新打教葛雷諾不僅曾效力道奇小聯盟，更與球隊昔日世界大賽MVP同名。 法新社
道奇新打教葛雷諾不僅曾效力道奇小聯盟，更與球隊昔日世界大賽MVP同名。 法新社

道奇今日正式宣布，將聘請前馬林魚打教葛雷諾（Pedro Guerrero）加入團隊，並與范史柯約（Robert Van Scoyoc）共同合作，取代2019年加入的貝茲（Aaron Bates）。有趣的是，葛雷諾不僅曾效力道奇小聯盟，更與球隊昔日世界大賽MVP同名，道奇隊總管戈梅斯（Brandon Gomes）更透露，即使沒有出現職缺，球團原本就有意延攬他回歸。

「我們對他的能力及為人都有一定程度的了解，知道他是個非常棒的人，也相信他能很好地融入球隊文化。他擁有許多優點，能與現有教練團形成互補。」

戈梅斯進一步指出，葛雷諾還具備西班牙語能力，「他非常重視打擊策略，也了解打擊機制等各個層面，但更重要的是，他懂得如何與球員溝通、建立良好關係。綜合這些條件，我們認為他的能力與特質非常適合加入大聯盟教練團。」

事實上，葛雷諾與道奇早有淵源，2006年至2013年間，他曾以內野手身分效力道奇小聯盟體系，生涯累計出賽411場，繳出打擊率0.236、23轟及163分打點的成績，最高曾在2010年升上3A層級。

結束球員生涯後，葛雷諾轉任教職，2016年至2017年擔任道奇旗下新人聯盟球隊奧格登的板凳教練，更曾指導現役球星史密斯（Will Smith）、拉克斯（Gavin Lux）、魯伊茲（Keibert Ruiz）、萊里（Luke Raley）等人。

2018年，年僅29歲的葛雷諾獲得時任費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）延攬，成為當時大聯盟最年輕的教練，並於2022年再度追隨卡普勒轉戰巨人助理打教，2025年則加入馬林魚。

現年37歲的葛雷諾，過去兩個賽季都在馬林魚擔任打教，2026年球季更帶領球隊在多項進攻數據躋身大聯盟前10名，包括團隊上壘率0.320排名第6、打擊率0.249排名第7、1347支安打排名第9，以及整體攻擊指數（OPS）0.727排名第9。

值得一提的是，葛雷諾與道奇昔日傳奇球星葛雷諾（Pedro Guerrero）同名。後者曾為道奇效力11個賽季，並在1981年幫助球隊奪下世界大賽冠軍，並獲選世界大賽MVP。

MLB 馬林魚 世界大賽 道奇

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