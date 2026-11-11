MLB／建議老虎網羅明星二壘手馬提！美媒：李灝宇守備差抵銷打擊貢獻

響尾蛇隊33歲明星二壘手馬提（Ketel Marte）是今年交易市場熱門人選，美媒《MLB Trade Rumors》撰文分析馬提潛在下家，老虎等5隊被點名，報導中也提到台灣好手李灝宇。

馬提已連2年突然離隊，對響尾蛇爭取季後賽門票之路產生很大的負面影響。馬提上季總共出賽141場，累積22轟和76打點、打擊率0.249、OPS+107。馬提合約為6年1.16億美元，2031年有球員選項。

美媒提到，響尾蛇將聽取馬提的交易報價，因為這幾年未出席某些比賽，讓球團內部許多人感到挫折。報導也點名藍鳥、金鶯、大都會、紅襪和老虎是合適去處。

美媒分析，由於老虎可能在自由球員市場失去二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），因此必須提前評估新球季二壘防區的安排。老虎可讓安德森（Max Anderson）與台灣好手李灝宇共同分擔二壘守備工作，依對戰需求輪流上場。

不過安德森完全沒有大聯盟出賽經驗，李灝宇新人賽季打擊表現不錯，但糟糕的守備一定程度上抵銷這份貢獻。

如果老虎能夠成功網羅馬提，將有助於穩定二壘防區，同時讓球隊內野有更大的調度彈性。李灝宇、安德森與基斯（Colt Keith）都能視球隊需求，在不同內野守備位置之間靈活調整，不必侷限於二壘。