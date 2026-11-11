MLB／率連三年百敗白襪進季後賽 凡納伯帶隊第2年獲美聯年度最佳教頭

白襪隊歷經連續三年吞下至少100敗後，今年大翻身打進季後賽，44歲總教練凡納伯（Will Venable）也在執掌白襪兵符的第二個球季，就獲美聯年度最佳總教練肯定。

2026年年度最佳總教練今天揭曉，凡納伯帶領白襪打進季後賽，成為隊史第6位獲獎的總教練，以些微票數的差距擊敗光芒教隊頭凱許（Kevin Cash）。

白襪前年41勝121敗寫下現代大聯盟單季最多敗紀錄，凡納伯去年接掌兵符，以102敗收場，但明星賽後戰績逐漸有起色，今年則在例行賽打下84勝，比前一個球季多拿24勝，隊史第12次晉級季後賽，也是繼2021年後重返季後賽。

白襪成為史上第一支連續兩年吞下至少100敗，之後還能打進季後賽的球隊，並在美聯外卡系列賽擊敗太空人隊。

凡納伯去年接掌兵符後，替球隊建立鮮明的團隊風格，強調每一場比賽都要專注在眼前的比賽、拚完27個出局數，也要隊友們互相扶持、為彼此而戰，凡納伯說：「這群球員在春訓期間逐漸建立起對彼此的信任，接著他們就真的做到了。」