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MLB／國聯新人王出爐！史都華32轟112分打點稱霸 網友狂刷「robbed」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人隊22歲強打史都華以32轟、112分打點奪下國聯新人王。截圖自MLB官方X
紅人隊22歲強打史都華以32轟、112分打點奪下國聯新人王。截圖自MLB官方X

國聯新人王放榜，紅人隊22歲強打史都華（Sal Stewart）勝出，掀起極大討論聲浪，大聯盟官方X上美聯新人王老虎隊麥克尼格（Kevin McGonigle）的獲獎圖卡留言是滿滿的「well deserved（實至名歸）」，史都華卻是「robbed（搶劫）」。

史都華本季162場出賽全勤，繳出32轟、112分打點，拿下20張第一名選票、總分170分，擊敗拿到7張第一名選票、總分107分的大都會隊班吉（Carson Benge），另外3張第一名選票落入紅雀隊威瑟霍特（JJ Wetherholt）手中，以總分99分排名第三。

史都華得知獲獎後鬆了一口氣，「我一直告訴自己，這座獎會是我的，我就是這樣被教育長大的，我為此努力、也盡了自己所能。」

史都華說，「我的生涯一直都遭受質疑，很多人覺得我不行，即便在選秀上榜，MLB Network上還是有很多人說這是個糟糕的決定，我一直記著這些事、留著所有證據，我只想證明他們是錯的。」

然而，史都華的勝出依然掀起不小討論聲浪，大聯盟官方X貼文湧入大批網友留言：「班吉被搶了」、「威瑟霍特被搶了」、「擁有最低WAR值的人獲獎了」、「這傢伙的WAR值最低而且0守備貢獻」、「史都華在大聯盟最好打的球場打出不到0.800的OPS，如果班吉在同個球場應該是MVP候選了吧！」

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