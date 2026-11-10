MLB／比李灝宇早22天升大聯盟 老虎麥克尼格WAR值勇冠美聯奪新人王

大聯盟年度新人王放榜，美聯戰場由來自老虎隊的22歲大物內野手麥克尼格（Kevin McGonigle）出線，本季WAR值（勝場貢獻值）不僅是新人第一，更在美聯居冠，無意外在票選上大獲全勝。

麥克尼格在30張第一名選票中收下28票，總分204分，守護者隊投手梅希克（Parker Messick）拿到另外兩張第一名選票，總分122分排名第二，紅襪隊投手托勒（Payton Tolle）則以54分排名第三。白襪隊日籍重砲村上宗隆以39分排名第四，只差5分就能進入入圍名單。

麥克尼格今天在老家找了50到70位親朋好友一起開趴等待開獎，但他說這並非因為篤定自己獲獎，「不論結果如何，能跟自己生命中這些重要的人一起度過今晚，我覺得那會很特別。」

比李灝宇早22天升上大聯盟的麥克尼格，本季繳出的數據相當強悍，以2成78打擊率敲出168支安打、18轟、72分打點，選到95次保送，上壘率高達3成76，他的WAR值排名大聯盟第4、美聯第1。

老虎教頭辛區（A.J. Hinch）對子弟兵獲獎倍感欣慰，他說：「我希望他能為自己打出的賽季和我們一樣感到驕傲，我們將會圍繞著他打造球隊，因為我們需要更多擁有像他這種特質的選手，他在各個方面都非常出色，絕對值得這個獎項肯定。」

從潛力新人晉升明星球員，麥克尼格在休賽季也感受到走紅滋味，在萬聖節碰到打扮成自己的小男孩。他透露，當時正和朋友吃飯，看到有男孩的萬聖節裝扮是打扮成自己，因此上前打了招呼，沒想到這位男孩跑回家拿了一張球員卡給自己，「我沒想過會有人在萬聖節打扮成自己，所以挺酷的。」