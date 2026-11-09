MLB／團隊打擊率排名第3仍被炒魷魚 貝茲直言道奇逼他離開

道奇隊今年挑戰世界大賽3連霸失利，儘管例行賽團隊打擊率2成57在大聯盟排名第3， 只落後在世界大賽爭霸的釀酒人、光芒隊（都是2成58），球團高層還是決定和42歲打擊教練貝茲（Aaron Bates）解除賓主關係，他說：「其實是道奇逼我離職。」

貝茲在2006年選秀會第3輪被紅襪隊挑中，唯一大聯盟生涯是2009年出賽5場，其他時間都在小聯盟，2014年季後從道奇退休、隔年進入教練團，先從新人聯盟起步，2019年升上大聯盟，一直待到今年球季結束；美國媒體形容，貝茲在道奇當了12年教練，和球隊的緣分卻以一種突然、出人意料的方式畫上句號。

道奇最近曾向貝茲提供複數年合約，雙方最終未能達成共識，他向洛杉磯時報透露，曾經主動連繫球團總經理高梅斯（Brandon Gomes），詢問合約進度，「他們說還是分道揚鑣吧，說實話，當時感到非常震驚。」

貝茲協助道奇贏得3座世界大賽冠軍，這次尋求續約未能如願，他透露球隊報價缺乏競爭力，因此很快拒絕，這也是收到的唯一報價，實際上等於球隊逼他離開。

貝茲已經開始尋找明年教練工作，正和多支球隊接觸商討一些細節，道奇留住另一名打擊教練范史柯約克（Robert Van Scoyoc），另尋接替貝茲的人選，曾經效力3年的曼尼（Manny Ramirez）是候選人。