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MLB／官網盛讚37歲塞爾「歷史級出色」 不必擔心他很快油盡燈枯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊37歲左投塞爾明年將迎接生涯第17季，還差1勝就可成為第3位達到160勝的現役投手。 美聯社
勇士隊37歲左投塞爾明年將迎接生涯第17季，還差1勝就可成為第3位達到160勝的現役投手。 美聯社

勇士隊37歲左投塞爾（Chris Sale）明年將迎接生涯第17季，還差1勝就可成為第3位達到160勝的現役投手，大聯盟官網指出，勇士2023年底和紅襪隊完成一對一交易時，或許算不上豪賭，但確實存在一定風險，然而塞爾在勇士3個球季的表現堪稱「歷史級出色」。

3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）帶著266勝退休，薛則（Max Scherzer）225勝躍居現役勝投王，明年是否再戰仍有疑問，接著是柯爾（Gerrit Cole）163勝、塞爾159勝、格雷（Sonny Gray）143勝。

塞爾2018年在紅襪奪下世界大賽冠軍，前年加盟勇士首季就以18勝3敗、防禦率2.38、奪三振225次奪下國聯投手三冠王，也獲生涯首座塞揚獎；塞爾最近3年都入選明星賽，一共投出39勝，平均防禦率2.36、奪三振率31.7%都在大聯盟先發投手排名第1（至少投400 局）。

官網指出，塞爾在勇士這段期間格外引人注目，甚至某種程度上堪稱歷史性表現，因為他從35歲投到37歲，這種年紀還能維持如此高水準的先發投手，確實非常罕見。

塞爾明年在勇士年薪2700萬美元，後年還有球隊選擇權，這位身經百戰的投手還能保持目前這種狀態嗎？官網分析各種投球數據，從這位37歲老將本季表現看來，並未讓人對他「作為頂尖先發投手的短期前景」感到擔憂，尤其四縫線速球的均速達到96.1英里，創下個人生涯新高，比前兩年快了1.3英里，飆出100英里三振球更是近8年首見。

官網指出，歲月終會帶走一切，考慮到塞爾過去的傷病史，未來難免會伴隨著一定風險，但就像3年前一樣，他保持健康就能展現巨大潛力，這些風險顯得微不足道，不必擔心他會很快「油盡燈枯」。

塞爾 MLB 擔心

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