MLB／555轟名將曼尼想當打擊教練 重返道奇執教不是夢？

洛杉磯道奇打擊教練出現空缺，意外為昔日重砲「曼尼」（Manny Ramirez）開啟重返大聯盟的機會。根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，曼尼的經紀人透露他有意尋求大聯盟教練職務，甚至不排斥從小聯盟重新出發。而道奇2027年賽季正好需要新任打擊教練，曼尼也成為值得關注的人選。

海曼在自己的社群平台X上透露，「曼尼的經紀人薩佩達（Hector Zepeda）透露，他正在尋求MLB的打擊教練職位。他生涯擊出555發本壘打，打擊率高達.312，他最近一次擔任球員兼教練是在2020-21賽季效力於澳洲學離藍襪隊，他也願意從小聯盟開始起步。」

擁有19年大聯盟資歷的曼尼曾效力波士頓紅襪、克里夫蘭印地安人（後改名守護者）等球隊，2008年至2010年也曾短暫效力道奇。道奇在2008年季中交易截止日前透過三方交易網羅曼尼，他當年為球隊出賽53場，敲出17轟、貢獻53分打點，OPS高達1.232，季後賽更在25打數敲出13支安打、4轟、10分打點，OPS是驚人的1.747，展現驚人火力。2009年是他效力道奇唯一完整球季，不過因為陷入禁藥疑雲遭到禁賽，整季僅出賽104場，仍繳出19轟、63分打點、OPS 0.949的成績；2010年則出賽66場，留下8轟、40分打點、OPS 0.915的表現，隨後被芝加哥白襪從讓渡名單中撿走。

台灣球迷對曼尼也不陌生，他曾在2013年短暫來台加盟義大犀牛，一度掀起「曼尼旋風」，招牌辮子頭與豪邁揮棒至今仍是不少球迷的共同回憶。他在中職期間共出賽49場，敲出64支安打，包含8發全壘打、進帳43分打點，打擊三圍.352/.422/.555相當優異。

曼尼效力道奇期間繳出1.012的OPS，打擊實力無庸置疑。其實，道奇原本沒有預期到休賽季會有教練團異動，棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）先前才表示，球隊預計維持現有教練團架構，沒想到資深打擊教練貝茲（Aaron Bates）離隊。

貝茲透露，道奇曾提出多年合約，但他認為條件不具競爭力，因此沒有接受，球團之後也沒再進一步接洽，雙方最後決定分道揚鑣。對於離開效力多年的球隊，貝茲坦言相當意外，但仍對道奇組織及相關人員表達感謝，也透露目前已與其他球隊接觸，希望為2027年球季找到新東家。