MLB／釀酒人6位年輕新星發光 官網預言再奪WS冠軍絕非奢望

釀酒人隊奪下隊史57年首座世界大賽（WS）冠軍，明年球季團隊戰力仍被看好，大聯盟官網今天指出，釀酒人終於封王，但絕對不會滿足，由於擁有一群令人振奮的年輕核心球員，明年完成衛冕或是未來幾年再拿一、兩座冠軍，絕非遙不可及的奢望。

官網提到釀酒人擁有6位自己培養的年輕新星，現在已經開啟屬於他們的時代。

釀酒人王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），生涯第2年投出16勝5敗、防禦率1.80，奪三振252次，獲得國聯防禦率王和三振王；官網認為米蕭洛斯基只要進入狀態，就沒人能擊敗他，這位擁有「火球」絕技的右投，靠著破紀錄速球和徹底壓制對手的能力，深深征服各地球迷。

官網指出，米蕭洛斯基年僅24歲、生涯才剛起步，已經兩次入選明星賽，躋身頂尖先發投手行列，有望奪下今年國聯塞揚獎，季後賽經驗甚至超過一些征戰多年的投手；他是釀酒人先發輪值的領導人物，前途一片光明。

釀酒人擁有6位自己培養的年輕新星，已經開啟屬於他們的時代。 法新社

官網點名其他5名釀酒人年輕新星包括喬里歐（Jackson Chourio）、圖朗（Brice Turang）、普拉特（Cooper Pratt）、拉拉（Luis Lara）、梅德（Jesus Made），年紀在19歲到26歲之間，特別提到喬里歐「竟然還沒滿23歲」，已成為大聯盟史上唯一未滿23歲達成3次「20轟20盜」的球員，季後賽攻下20分打點更是史上第1，6支全壘打也是隊史最佳紀錄。

官網形容喬里歐是「五拍子球員」，確實天賦異禀、心理素質很強，他用表現證明釀酒人3年前開出8年8200萬美元的合同，絕對物超所值。