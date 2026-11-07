MLB／道奇「西語老師」可能回藍鳥 韓媒：可以買大送小帶走金慧成嗎？

休賽季到來交易傳聞頻發，日前傳出藍鳥希望能找回曾效力球隊6年的道奇外野重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）， 道奇隨隊媒體也呼籲球隊「清出外野空間扶植新人」，雙方看似「情投意合」。而日前韓國媒體《MyDaily》也針對這筆交易傳聞表示，希望能夠「買大送小」，將金慧成一併從道奇打包帶至藍鳥，以換取更多上場機會。

這項傳聞最早是前大聯盟總管鮑登（Jim Bowden）在節目《GM Territory》中透露，他表示藍鳥正積極與道奇接洽，希望透過交易迎回2017至2022年曾效力球隊的赫南德茲，以填補陣中欠缺的長打火力。

而道奇隨隊媒體《Dodgers Nation》也對該筆交易表示贊同，報導提到由於球隊主力打線平均年齡偏高，雖然34歲的赫南德茲仍有長程砲火，但考慮到長期薪資與未來，應當優先騰出外野先發位置，扶植農場頭號大物德保拉（Josue De Paula）上位。

金慧成今年在道奇沒有太多上場機會。 路透

有趣的是，在藍鳥與道奇交易傳聞持續發酵的情況下，韓國媒體《MyDaily》決定「參一腳」推銷自家球員，發表「既然如此，把金慧成一起打包如何？」的專題，並在報導中指出，道奇對金慧成「持續給予低評價」，並且陣容星度滿滿，金慧成根本無法獲得太多亮相機會，「金慧成與道奇的3年合約即將結束，他必須證明自己的實力，但在道奇他連上場的機會都沒有。」

《MyDaily》進一步剖析金慧成作為「配菜」加入交易包裹的好處，並提到他在守備方面的全能性，「金慧成能守二壘和游擊，這樣的速度與守備功能性在任何一支球隊都極具戰術價值。」最後《MyDaily》強調，藍鳥的內野深度與競爭強度不如道奇競爭，若成功交易至少能顯著增加金慧成的出賽時間。