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MLB／每天都陪大谷訓練！助道奇豪取3冠的打教貝茲不續任
道奇本季雖然挑戰三連霸失利，但球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）日前受訪曾表明會續留現任教練團，不料今天卻傳出與打擊教練貝茲（Aaron Bates）分道揚鑣。
根據美媒《MLB Trade Rumors》報導，道奇曾開出複數年合約續留貝茲，但最終沒能取得共識，雙方無法繼續攜手合作。
42歲的貝茲在2015年加入道奇，並擔任小聯盟體系教練，直到2019年升上大聯盟，成為助理打擊教練。在他的幫助下，球隊於2020年、2024年及2025年3度奪下世界大賽冠軍。
貝茲也與日籍巨星大谷翔平關係良好，自從2024年加盟道奇後，便每天陪他進行打擊訓練。當大谷陷入低潮時，貝茲也會透過電子郵件提供建議，尤其本季大谷飽受傷勢困擾，貝茲仍然在訓練過程中持續提供幫助，希望幫助這位重砲重拾打擊身手。
貝茲休賽季確定離開道奇，但也留下良好執教成績，即便球隊本季未能再次問鼎總冠軍，卻也留下團隊打擊率2成57，僅次釀酒人排名聯盟第2的亮眼成績單。此外，全隊敲出204轟也與其他球隊並列第4。至於另一位打擊教練范史柯約克（Robert Van Scoyoc）則預計留任。
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