MLB／季前開刀季後又開刀！響尾蛇卡洛爾手肘微創手術取出游離體

響尾蛇隊台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）傳出動刀消息，亞利桑納共和報（The Arizona Republic）獨家披露，他已在11月5日開刀取出右手肘內的游離體，屬於微創手術，卡洛爾期盼僅需休息1個月內。

卡洛爾透露，早在賽季中就有感覺手肘輕微不適，疼痛感在上周加劇，因此去醫院做了檢查，「我想應該在球季中就有部分游離體脫落，上周又有部分脫落，所以才會感覺疼痛更加強烈，我心想感覺該去檢查看看了。」

卡洛爾指出，自己所做的手術，與史庫柏（ Tarik Skubal）今年季中所做的手術相同，當時史庫柏只花了6周就從傷兵名單回歸。

卡洛爾季前才因鉤狀骨傷勢動刀，相比之下，這次的手術更加輕微，「不同於上次是修復，這次是移除，疼痛程度與各方面來說都比上次輕微。」

卡洛爾原訂在11月展開休賽季訓練課表，因為這次手術只能暫時擱置計畫，「我希望我能在12月初開始揮棒。」