美國媒體《Bleacher Report》分析休賽季與交易市場，建議老虎隊可以考慮補強安打王阿拉斯（ Luis Arraez）來提升老虎隊內野的打擊串連度與上壘率。然而此提議遭到底特律當地媒體以及球迷的批評，認為這樣的補強是不符合成本的投資，不僅限縮自家農場與年輕球員成長空間，防守端更可能會對球隊帶來更大的負擔。

阿拉斯曾達成打擊王三連霸，寫下大聯盟歷史紀錄——成為現代棒球史上第一位連續三年在不同球隊（雙城、馬林魚、教士）拿下打擊王的打者。2024賽季單季揮出200支安打，榮登國家聯盟安打王。

雖然阿拉斯擁有頂尖的打擊率與擊球天賦，但他生涯在二壘與一壘的守備數據均低於聯盟平均。美媒批評，老虎隊防守策略與投手陣容非常看重內野守備防線能力，引入他會對球隊防守帶來巨大負擔，並且他的打擊形態過於單一，屬於高打擊率、少長打的打者，實際產出的整體攻擊價值（WAR）較低。

老虎隊隊媒《Motor City Bengals》記者史蒂賓斯（Katrina Stebbins）認為老虎隊首要的是尋求先發輪值與後援補強，雖然老虎隊目前擁有相當寬裕的薪資空間，但老虎隊總裁哈里斯的建隊哲學一直是「重視自家農場養成、不輕易在自由市場過度溢價簽下長約」。因此可能考慮以短約簽下馬丁尼茲（Nick Martinez）這類具備先發與長救援雙重能力的投手，能為老虎隊隨時可能面臨的傷兵潮提供彈性的保險，又不會堵死未來1–2年內自家頂級投手新秀的登板空間。

此外老虎根本不缺內野戰力，甚至有大爆炸的狀況，包含麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）、凱斯（Colt Keith）與麥金斯崔（Zach McKinstry）已卡住二、三、游，板凳輪替還有老將貝耶茲（Javier Baez）、台灣旅美好手李灝宇，這還沒算上農場等著接班的大物安德森（Max Anderson）與佩克（John Peck），根本不需要簽阿拉斯來搶位置。

史蒂賓斯表示「老虎不應該有引進老將二壘手的想法，解決牛棚痛點才是重回季後賽的正道，外界也不該再盲目為老虎把脈」；相信這項建議無疑讓關心李灝宇明年球季能否站穩內野先發的台灣球迷深感認同。