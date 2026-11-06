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MLB／「盡全力做好招募工作」 道奇史內爾天天聯絡史庫柏

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇王牌史內爾透露天天聯絡自由球員史庫柏，盼好友續留。 歐新社
道奇王牌史內爾透露天天聯絡自由球員史庫柏，盼好友續留。 歐新社

洛杉磯道奇隊本季最強補強史庫柏（Tarik Skubal）在季末成為自由球員，是FA市場上最大咖投手，到底會不會繼續留在「宇宙道奇」備受關注。身為隊友兼好友的史內爾（Blake Snell）在近日受訪時就笑著表示：「我已經盡力在做招募工作了。」

史內爾在今日接受洛杉磯當地媒體《SportsNet LA》訪問時談到：「很多球迷都叫我一定要留住他，我們每天都有聯絡！他的狀態非常好，他也清楚我的想法，我非常希望他能繼續留下來當我的隊友。不過史內爾也表示，理解對方需要時間考慮未來規劃，但他已盡全力在做招募工作，最後也賣關子表示到：我認為我們很有機會。」

美國媒體普遍認為史庫伯的最終去留，關鍵在於合約金額。另外由於現行大聯盟勞資協議到期，市場普遍擔心12月1日過後可能觸發潛在的封館機制。在這樣明確的時程壓力下，球團高層普遍評估，作為近年自由市場上最頂尖的王牌先發投手，史庫柏將有極高意願在12月1日前敲定合約，以避免談判時程被拖入未知的勞資僵局中。

道奇 Tarik Skubal Blake Snell

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