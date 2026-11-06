MLB／銀棒獎候選出爐！大谷挑戰第五座、光芒辛普森0轟入圍受注目

大聯盟官網今日公布兩聯盟銀棒獎對決名單，大谷翔平再次入圍國聯指定打擊（DH），與費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）競爭，挑戰生涯第5座銀棒獎。另外值得關注的是，光芒外野手辛普森（Chandler Simpson）雖然本季勇奪盜壘王，但他是首位大聯盟生涯「0全壘打」的獨特紀錄入圍外野手決選名單。

銀棒獎是用來表彰每年在打擊表現上最優異球員的獎項，由大聯盟各隊的總教練與教練團共同投票選出。其中設有利益迴避機制，所有教練不得投票給自己隊上的球員，確保公正性。教練團評估時會參考各項綜合打擊數據，包括打擊率、全壘打、打點與進階數據OPS、OPS+等。此外，教練團也會考量球員在該賽季的總體打擊影響力與場上對對手投手群產生的整體威脅感。

大谷翔平本季以二刀流出發，雖然在季中受到左膝與手臂傷勢，直至季後賽都未能以投手身份回歸，但在攻擊方面，大谷本季打擊率為.275、上壘率.377，擊出30轟、81分打點，同時也完成生涯300轟的里程碑。而效力於費城的舒瓦伯本季打擊率為.232、上壘率.365，擊出45轟，與小熊隊的明星球員PCA並咧全壘打王。

另外今年的美聯外野銀棒獎決選名單中最吸睛的是光芒隊的辛普森（Chandler Simpson），他憑藉.306的打擊率與美聯盜壘王強勢入圍，他正挑戰成為大聯盟史上首位生涯無轟卻勇奪銀棒獎的野手。此外，天使老將楚奧特（Mike Trout）正挑戰生涯第10座銀棒獎，轉戰水手的亞羅薩倫納（Randy Arozarena）則高居美聯得分王。