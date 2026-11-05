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MLB／費爾柴德返台加盟中職？「能被球隊欣賞都要非常感謝」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）在返台記者會和爸媽、妻子開心合影。記者蘇健忠／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）在返台記者會和爸媽、妻子開心合影。記者蘇健忠／攝影

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）打完本屆世界棒球經典賽後人氣暴漲，擁有不少台灣死忠球迷，未來有機會來台打球嗎？他說：「交給經紀公司處理。」

味全龍隊總教練葉君璋曾在季中證實，球團接觸過費爾柴德，不過要看球隊整體狀況而定；費仔今天表示，能被任何球隊欣賞都要非常感謝，未來若有任何合約，都由經紀公司負責，現在就是每一天把自己做到最好。

費爾柴德2021年登上大聯盟，生涯6年歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士、守護者隊，生涯合計出賽292場，打擊率2成21、全壘打18支、打點69分，今年球季結束後成為自由球員。

回想3月披上中華隊球衣，生涯首次參加國際賽前的心情，費爾柴德說：「有機會好好享受即將發生的這一切，很開心有這種機會，這是美好的回憶，若有機會再打經典賽會很高興。」

費爾柴德 MLB 中職

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3月代表中華隊參加經典賽的美國職棒好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天出席返台記者會，一開始就用中文向大家打招呼：「大家好，很是費仔，很開心又回到台灣了，謝謝大家一直支持我。」

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「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束3月經典賽任務後，回到美職在大聯盟守護者、水手隊出賽15場，他說：「今年是大聯盟出賽較少的一季， 3A每天出賽是新體驗，也有一些幫助。」

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台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）近日帶著愛妻漢娜（Hanna Fairchild）及家人重返台灣，除了參與公益活動與棒球訓練營，也不忘享受夫妻倆的甜蜜時光。近日費嫂也在社群平台曬出一系列台北約會美照，立刻引發台灣網友熱烈討論，短短6小時便吸引超過17萬次瀏覽、1.8萬人按讚，留言區更湧入大批球迷，直呼兩人根本是「神仙組合」。

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本屆世界棒球經典賽國手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在返台記者會亮相，爸媽和妻子開心合影，他多次感謝台灣球迷從經典賽到美國職棒例行賽期間的熱情支持，甚至這次返台到台中逛街還被認出來，費仔說：「在台中小市集有球迷希望一起拍照，很驚訝在台北之外也被認出來，太太覺得很開心。」

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