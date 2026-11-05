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MLB／費爾柴德返台加盟中職？「能被球隊欣賞都要非常感謝」
「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）打完本屆世界棒球經典賽後人氣暴漲，擁有不少台灣死忠球迷，未來有機會來台打球嗎？他說：「交給經紀公司處理。」
味全龍隊總教練葉君璋曾在季中證實，球團接觸過費爾柴德，不過要看球隊整體狀況而定；費仔今天表示，能被任何球隊欣賞都要非常感謝，未來若有任何合約，都由經紀公司負責，現在就是每一天把自己做到最好。
費爾柴德2021年登上大聯盟，生涯6年歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士、守護者隊，生涯合計出賽292場，打擊率2成21、全壘打18支、打點69分，今年球季結束後成為自由球員。
回想3月披上中華隊球衣，生涯首次參加國際賽前的心情，費爾柴德說：「有機會好好享受即將發生的這一切，很開心有這種機會，這是美好的回憶，若有機會再打經典賽會很高興。」
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