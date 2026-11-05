快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／驚訝台灣有這麼多好選手 費爾柴德直接點名李灝宇

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在返台記者會露出開心笑容，感謝台灣球迷長期支持。記者蘇健忠／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在返台記者會露出開心笑容，感謝台灣球迷長期支持。記者蘇健忠／攝影

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束3月經典賽任務後，回到美職在大聯盟守護者、水手隊出賽15場，他說：「今年是大聯盟出賽較少的一季， 3A每天出賽是新體驗，也有一些幫助。」

費爾柴德生涯第6年在大、小聯盟升降次數多，他表示，若是生涯早期會覺得比較挫折，現在已經成長不少，做好可控制的事最重要，每天竭盡所能拿出最好表現；至於參加經典賽是否影響球季，事前已有很多了解，覺得例行賽表現和經典賽沒有關係。

費仔長期在美職體系發展，今年經典賽是國際賽初體驗，也看到和大聯盟不同的球風，他覺得很有收穫，也對台灣球員有更進一步了解。他說：「很驚訝台灣有這麼多好選手，在大、小聯盟看了不少，李灝宇就是其中之一，台灣選手有好的水準和條件，未來會有更多機會到美國發展。」

下屆經典賽會再代表中華隊嗎？費爾柴德表示，如果還有機會出賽，當然會是很棒的體驗。

費爾柴德 MLB 選手

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／費仔驚訝在台中也被認出來 下周會和老友陳傑憲碰面

中職／曾峻岳、林凱威拚旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

亞冠賽／井口欽點核彈頭扛一棒！ 日本隊換血要提防「強力右打群」

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

相關新聞

MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持

3月代表中華隊參加經典賽的美國職棒好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天出席返台記者會，一開始就用中文向大家打招呼：「大家好，很是費仔，很開心又回到台灣了，謝謝大家一直支持我。」

MLB／費仔驚訝在台中也被認出來 下周會和老友陳傑憲碰面

本屆世界棒球經典賽國手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在返台記者會亮相，爸媽和妻子開心合影，他多次感謝台灣球迷從經典賽到美國職棒例行賽期間的熱情支持，甚至這次返台到台中逛街還被認出來，費仔說：「在台中小市集有球迷希望一起拍照，很驚訝在台北之外也被認出來，太太覺得很開心。」

MLB／太美了！「費仔妻」台北101甜蜜放閃 6小時狂吸17萬人朝聖

台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）近日帶著愛妻漢娜（Hanna Fairchild）及家人重返台灣，除了參與公益活動與棒球訓練營，也不忘享受夫妻倆的甜蜜時光。近日費嫂也在社群平台曬出一系列台北約會美照，立刻引發台灣網友熱烈討論，短短6小時便吸引超過17萬次瀏覽、1.8萬人按讚，留言區更湧入大批球迷，直呼兩人根本是「神仙組合」。

MLB／驚訝台灣有這麼多好選手 費爾柴德直接點名李灝宇

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束3月經典賽任務後，回到美職在大聯盟守護者、水手隊出賽15場，他說：「今年是大聯盟出賽較少的一季， 3A每天出賽是新體驗，也有一些幫助。」

影／經典賽國手費爾柴德訪台 不愛臭豆腐但會給第二次機會

經典賽國手費爾柴德與老婆、父母、弟弟訪台，受訪時表示代表台灣隊之前，對台灣的了解沒有到很深入，參與經典賽之後，他發現台灣的球迷對棒球真的非常熱情。

MLB／官網預測釀酒人明年戰力最強 道奇「邊飛行邊維修飛機」

釀酒人隊上周奪下隊史首座世界大賽冠軍，大聯盟官網今天首次推出明年團隊戰力排行榜，由撰稿團隊共同預測，最大熱門毫無意外，當然就是這支衛冕軍，道奇隊排名第2，接著是洋基、光芒、勇士隊，排名倒數兩隊正是今年戰最爛的天使和洛磯隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。