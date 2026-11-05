MLB／驚訝台灣有這麼多好選手 費爾柴德直接點名李灝宇

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束3月經典賽任務後，回到美職在大聯盟守護者、水手隊出賽15場，他說：「今年是大聯盟出賽較少的一季， 3A每天出賽是新體驗，也有一些幫助。」

費爾柴德生涯第6年在大、小聯盟升降次數多，他表示，若是生涯早期會覺得比較挫折，現在已經成長不少，做好可控制的事最重要，每天竭盡所能拿出最好表現；至於參加經典賽是否影響球季，事前已有很多了解，覺得例行賽表現和經典賽沒有關係。

費仔長期在美職體系發展，今年經典賽是國際賽初體驗，也看到和大聯盟不同的球風，他覺得很有收穫，也對台灣球員有更進一步了解。他說：「很驚訝台灣有這麼多好選手，在大、小聯盟看了不少，李灝宇就是其中之一，台灣選手有好的水準和條件，未來會有更多機會到美國發展。」

下屆經典賽會再代表中華隊嗎？費爾柴德表示，如果還有機會出賽，當然會是很棒的體驗。