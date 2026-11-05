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MLB／太美了！「費仔妻」台北101甜蜜放閃 6小時狂吸17萬人朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
當時漢娜也一路陪伴，在觀眾席穿著丈夫的球衣，手持台灣隊吉祥物「歐告」熱情應援，透過社群分享對丈夫與台灣隊的驕傲，讓「費嫂」在台灣的人氣跟著水漲船高。 取自漢娜threads
當時漢娜也一路陪伴，在觀眾席穿著丈夫的球衣，手持台灣隊吉祥物「歐告」熱情應援，透過社群分享對丈夫與台灣隊的驕傲，讓「費嫂」在台灣的人氣跟著水漲船高。 取自漢娜threads

台灣混血好手「費仔」費爾柴德Stuart Fairchild）近日帶著愛妻漢娜（Hanna Fairchild）及家人重返台灣，除了參與公益活動與棒球訓練營，也不忘享受夫妻倆的甜蜜時光。近日費嫂也在社群平台曬出一系列台北約會美照，立刻引發台灣網友熱烈討論，短短6小時便吸引超過17萬次瀏覽、1.8萬人按讚，留言區更湧入大批球迷，直呼兩人根本是「神仙組合」。

漢娜近日在個人Threads帳號分享多張照片，並以英文寫下「Over the moon」，表達滿滿的喜悅。照片中，費仔身穿白色短袖襯衫、卡其色長褲，搭配白色休閒鞋，展現陽光帥氣的一面；漢娜則以黑色上衣、短裙及絲襪亮相，一頭金色長髮格外亮眼。

漢娜在個人Threads帳號分享多張照片，並寫下「Over the moon」，表達滿滿的喜悅。 取自漢娜threads
漢娜在個人Threads帳號分享多張照片，並寫下「Over the moon」，表達滿滿的喜悅。 取自漢娜threads

這組照片曝光後，迅速在社群掀起討論。截至目前，貼文瀏覽次數已突破17萬次，累積約1.82萬個愛心，還有超過百則留言。

留言區更瞬間變成大型稱讚現場，網友紛紛表示，「救命，費仔超帥，老婆超美，根本神仙組合」、「大家來看女神跟費仔」、「郎才女貌，超級漂亮」，還有網友引用經典迷因，笑稱「那畫面太美，我不敢看」。

截至目前，貼文瀏覽次數已突破17萬次，累積約1.82萬個愛心，還超過百則留言。 取自漢娜threads
截至目前，貼文瀏覽次數已突破17萬次，累積約1.82萬個愛心，還超過百則留言。 取自漢娜threads

事實上，費仔與漢娜的好感情早已不是秘密。費仔過去就曾在社群平台深情告白，形容自己娶到了最好的朋友，而漢娜也始終是丈夫最忠實的支持者。今年3月世界棒球經典賽期間，費仔代表台灣隊出征東京巨蛋，先是在對捷克之戰轟出滿貫全壘打，接著面對南韓又敲出關鍵兩分砲，成為台灣球迷心中的英雄。

費仔過去就曾在社群平台深情告白，漢娜也始終是丈夫最忠實的支持者。 取自漢娜threads
費仔過去就曾在社群平台深情告白，漢娜也始終是丈夫最忠實的支持者。 取自漢娜threads

當時漢娜也一路陪伴，在觀眾席穿著丈夫的球衣，手持台灣隊吉祥物「歐告」熱情應援，透過社群分享對丈夫與台灣隊的驕傲，讓「費嫂」在台灣的人氣跟著水漲船高。

漢娜手持台灣隊吉祥物「歐告」熱情應援。 取自漢娜ig
漢娜手持台灣隊吉祥物「歐告」熱情應援。 取自漢娜ig

棒球 費爾柴德 Stuart Fairchild 台北 台灣

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