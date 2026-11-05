MLB／費仔驚訝在台中也被認出來 下周會和老友陳傑憲碰面

本屆世界棒球經典賽國手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在返台記者會亮相，爸媽和妻子開心合影，他多次感謝台灣球迷從經典賽到美國職棒例行賽期間的熱情支持，甚至這次返台到台中逛街還被認出來，費仔說：「在台中小市集有球迷希望一起拍照，很驚訝在台北之外也被認出來，太太覺得很開心。」

費爾柴德透露，陪著媽媽回故鄉台中逛逛，看了歌劇院和教堂，也抽空到高美溼地，今年能參加經典賽都是因為媽媽的關係，很感謝球迷一路支持，希望每年都能和台灣互動。

費爾柴德在中華隊期間和隊友建立良好關係，比賽結束至今也保持連絡，他說：「我們用IG互相追蹤，主動傳訊息，碰到有趣的事會一起分享。」

統一獅隊球星陳傑憲事先錄好影片，今天在記者會上播放，希望費爾柴德好好享受在台灣的一切，感謝他一起回饋小朋友，也別忘了一起打拚的日子。

費爾柴德看到這段影片露出開心笑容，後來受訪時說：「下周會和傑憲碰面。」