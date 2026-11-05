MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持

3月代表中華隊參加經典賽的美國職棒好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天出席返台記者會，一開始就用中文向大家打招呼：「大家好，很是費仔，很開心又回到台灣了，謝謝大家一直支持我。」

費爾柴德在經典賽後人氣暴漲，受到國內球迷喜愛，讓他十分感動， 這次全家重返台灣，強調會有很多時間和球迷相處，也會更了解台灣的文化和食物。

費爾柴德表示，參加經典賽前對台灣沒有很深入了解，後來發現球迷非常熱情，尤其經典賽對日本隊之戰，進場人數和對手一樣多，有很深刻的體會。

待在中華隊的經驗讓費爾柴德很有感觸，他說，本來有些忐忑，因為對球隊很陌生，後來發現隊友都很友好，林家正會說英文，也聽過張育成的名字，透過林家正的協助和大家變得更熟。開心融入團隊。

費爾柴德表示，回到美國打球後，有很多台灣球迷開車5到8小時到球場看他，真的非常感謝，「台灣現在是我的第二個家，球迷是家人。」