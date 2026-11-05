聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持
3月代表中華隊參加經典賽的美國職棒好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天出席返台記者會，一開始就用中文向大家打招呼：「大家好，很是費仔，很開心又回到台灣了，謝謝大家一直支持我。」
費爾柴德在經典賽後人氣暴漲，受到國內球迷喜愛，讓他十分感動， 這次全家重返台灣，強調會有很多時間和球迷相處，也會更了解台灣的文化和食物。
費爾柴德表示，參加經典賽前對台灣沒有很深入了解，後來發現球迷非常熱情，尤其經典賽對日本隊之戰，進場人數和對手一樣多，有很深刻的體會。
待在中華隊的經驗讓費爾柴德很有感觸，他說，本來有些忐忑，因為對球隊很陌生，後來發現隊友都很友好，林家正會說英文，也聽過張育成的名字，透過林家正的協助和大家變得更熟。開心融入團隊。
費爾柴德表示，回到美國打球後，有很多台灣球迷開車5到8小時到球場看他，真的非常感謝，「台灣現在是我的第二個家，球迷是家人。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。