MLB／普荷斯爭取太空人總教練 ESPN：退休後毫不掩飾領軍願望

太空人隊尋找新總教練，準名人堂球員普荷斯（Albert Pujols）明天將前往休士頓面試，美國媒體ESPN指出，他在2022年退休後，一直毫不掩飾想在大聯盟擔任教頭的願望，去年1月執教多明尼加冬季聯盟球隊首季就領軍奪冠，今年世界棒球經典賽擔任多明尼加隊總教練，在4強賽不敵美國隊，最後獲得季軍。

大聯盟去年球季結束後，普荷斯曾經進入天使、教士隊總教練最終候選名單，但這兩隊最終聘用鈴木清、史丹曼（Craig Stammen）。

現年46歲的普荷斯將於2028年獲得入選名人堂的資格，外界普遍預期他首次提名就會成功入選；這位退役名將目前和天使有一份為期10年1000萬美元的「個人服務合約」，已進入第5年，若被太空人聘用可以協商買斷合約。

太空人今年雖獲美聯西區冠軍，但戰績只有81勝81敗，季後賽在外卡系列賽對白襪隊2連敗遭淘汰，總教練艾斯帕達（Joe Espada）也離職；普荷斯明天和太空人進行首次面試，洋基隊板凳教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）、前太空人三壘手安斯堡（Morgan Ensberg）也是教頭候選人。

普荷斯生涯22年達到多項驚人里程碑，包括703支全壘打、686支二壘打、2218分打點，還曾11次入選明星賽，兩次奪得世界大賽冠軍，三次榮獲國聯MVP。