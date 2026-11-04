MLB／王建民前隊友「鐵爺」參加期中選舉 當選美國眾議員

曾與王建民當隊友的洋基名將「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）代表美國共和黨參選，今天擊敗民主黨候選人胡克（Kristin Hook），當選德州第21選區聯邦眾議員。

儘管共和黨在本次美國期中選舉大敗，但塔薛爾拉仍在共和黨鐵票倉贏下選舉，他在社群平台發文感謝家人、朋友和選民，「只要我們團結一致，就能為我們的家庭、鄰居，以及德州第21選區的每一個社區，打造更加美好的未來。我已經迫不及待想要開始投入工作。我會為你們所有人，以及這個偉大國家的未來祈禱。願上帝保佑德州，願上帝保佑美國。」

現年46歲的塔薛爾拉2003年登上大聯盟，效力過遊騎兵、勇士、天使、洋基隊，是著名的左右開弓強打，生涯在大聯盟14年共出賽1862場，累積409轟、1298打點，打擊率0.268。

塔薛爾拉2009年效力起效力洋基，與王建民當過隊友，該年奪下美聯全壘打王、打點王，並幫助洋基奪下世界大賽冠軍，洋基至此之後就沒有奪冠過。