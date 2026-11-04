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NBA／ 紅襪送走201公分巨人左投！小聯盟對355名左打從未挨轟 換回18歲紅雀小將

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪將201公分的左投里維拉送往紅雀，換回18歲墨西哥右投賈西亞。 路透
紅襪將201公分的左投里維拉送往紅雀，換回18歲墨西哥右投賈西亞。 路透

紅襪季後賽遭洋基淘汰後，今日宣布與紅雀完成一筆投手交易，將23歲、身高達201公分的左投里維拉（Eduardo Rivera）送往聖路易，換回18歲墨西哥右投賈西亞（Juan Garcia）。

季前被大聯盟列為紅襪農場18號新秀的里維拉，身高6呎7吋（約201公分）、體重237磅（約107公斤）來自波多黎各，原先在2021年大聯盟選秀第11輪獲運動家選中，並於2024年6月以小聯盟自由球員身分加盟紅襪，今年4月23日面對洋基則迎來大聯盟初登板，主投3.1局無失分。

儘管里維拉整季僅在大聯盟出賽4場，其中3場擔任先發，合計投出10局，戰績0勝1敗、防禦率6.30，WHIP則為1.40，卻在小聯盟有不錯的表現，今年分別於2A及3A出賽26場，其中5場先發，合計55.2局投出71次三振，繳出7勝2敗、防禦率2.59的成績，生涯在小聯盟面對355名左打者更從未被敲出全壘打，今年在大聯盟面對左打者15個打數，也僅被敲出1支安打，對戰打擊率低至0.067。

至於紅襪換回的賈西亞則尚未登上大聯盟舞台，他在2025年以國際自由球員身分加盟紅雀，過去兩季都在多明尼加夏季聯盟磨練，累計出賽23場，戰績6勝6敗、防禦率3.87，今年則先發出賽11場，合計投出43局，繳出2勝4敗、防禦率4.40的成績，另有39次三振。

大聯盟 洋基 紅襪 小聯盟 墨西哥 紅雀 波多黎各 選秀

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