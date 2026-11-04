MLB／洋基恐放生「爵士哥」？前總管狠酸：不想擔心有人在二壘舔棒棒糖

洋基隊今年季後賽遭光芒隊橫掃出局後，休賽季也開始著手調整陣容，其中明星二壘手「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的去留也備受關注。日前球團向終結者貝德納（David Bednar）提2315萬美元的合格報價，卻選擇放棄奇森姆，讓雙方分道揚鑣可能性大幅提高。前大聯盟總管鮑登（Jim Bowden）也批評奇森姆場上態度及穩定性，直言「根本不想要這種球員。」

鮑登在《Foul Territory》中，將奇森姆與響尾蛇隊球星馬提（Ketel Marte）相提並論，認為兩人雖然天賦出色，卻都有讓球團必須額外考慮的問題，「我很欣賞他們兩人的天賦，別誤會我的意思。但我就是不確定，自己是否想靠這種類型的球員贏球。我不想還得擔心隊友必須指導他們，也不想擔心有人在二壘上舔棒棒糖。我根本不想碰這些事。這份工作本來就夠困難了，要贏球已經很不容易，所以這兩個人我大概都不會選。」

事實上，奇森姆去年曾繳出31轟的亮眼表現，然而今年整體成績明顯下滑，例行賽出賽137場，打擊率僅2成31，敲出19支全壘打、55分打點，OPS為0.711，以及生涯新高的41次盜壘。

不過，奇森姆本人始終希望繼續披上洋基戰袍，球隊當時遭淘汰後，他就曾向媒體表示，「這就是我想待的地方。這不會傷害我，只是讓我很困惑，因為現在是季後賽，我們正在努力贏球。」

「你們正在噓一名還在場上、試圖幫助球隊贏球的球員。聽到的不是鼓勵，而是噓聲。不過，這並沒有傷害我，因為我連賈吉（Aaron Judge）在這裡被噓的場面都看過。」奇澤姆補充道。