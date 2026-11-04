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MLB／嗆洋基「爛透」卻被麥克風出賣！釀酒人教頭後悔致電：不是說今年

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人總教練因嘲諷洋基「爛透了、只顧自己」的發言引發爭議，他也立刻致電洋基總管，並非針對2026年的洋基。 法新社
釀酒人總教練因嘲諷洋基「爛透了、只顧自己」的發言引發爭議，他也立刻致電洋基總管，並非針對2026年的洋基。 法新社

釀酒人隊今年奪下隊史首座世界大賽冠軍後，總教練墨菲（Pat Murphy）卻在賽後慶祝時，因嘲諷洋基「爛透了」、球員「只顧自己」的發言引發爭議。更尷尬的是，墨菲直到冠軍遊行時才發現整段對話遭錄下並在網路瘋傳，嚇得他立刻致電洋基總管凱許曼（Brian Cashman）解釋，強調自己並非針對2026年的洋基，更坦言相當後悔。

釀酒人日前在世界大賽第5戰以4：1擊敗光芒隊，最終以4勝1敗奪下隊史首冠。當時接住最後一個出局數的包爾斯（Jake Bauers），特別將這顆具有紀念意義的球交給墨菲，兩人隨即在場上擁抱慶祝。

「你接下來就要變成有錢人了！記得你以前待在那支爛透了的洋基隊時，你們所有人都只顧著自己嗎？記得告訴自己，我們以前在釀酒人可不是這樣打球的。」墨菲笑著對包爾斯說道。

對此，墨菲近日登上《The Show with Joel Sherman and Jon Heyman》時，透露自己直到冠軍遊行期間，聽見周圍的人不斷討論這段影片，才驚覺事情已經鬧大，「當時我們正在參加冠軍遊行，每個人都在討論這件事。我心想，『什麼？他們怎麼會聽到那些話？』原來是麥克風錄到了。我馬上拿起電話打給凱許曼，我們談得很愉快，我也盡可能向他解釋，我並不是在說2026年的洋基。」

墨菲進一步解釋，由於包爾斯將成為自由球員，兩人過去在季後賽每次贏球慶祝時，總會拿他未來可能獲得大合約、離開釀酒人的事情開玩笑，「每次慶祝結束後，我都會和他握手，說『你這個有錢鬼，接下來就要離開我們了！我們根本付不起你的薪水，你一定會離開，然後忘記我們以前是怎麼打球的。』我每次都會這樣跟他開玩笑。」

至於為何特別拿洋基開刀，墨菲澄清真正想表達的是，擁有許多高薪長約球員的球隊，有時更難讓所有人團結一致，而非認為今年的洋基球員都很自私，「我只是泛指那些有許多高薪、長約球員的球隊，有時候要讓所有人團結合作確實比較困難。我會拿洋基當例子，只是因為我知道包爾斯以前待過那裡。我很後悔說出那些話，但那就是我和包爾斯私底下的幽默，而我剛好被拍到了。」

談到凱許曼的反應，墨菲則給出高度評價，直言對方是一位非常好的人，面對爭議仍能保持冷靜與理性，「我真希望自己能有他的沉著，以及處理事情的方式。如果我的話造成對洋基的貶損，我真的感到非常難過。」

MLB 洋基 世界大賽 釀酒人

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