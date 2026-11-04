MLB／山本由伸未入選國聯塞揚獎 美媒發文抱不平：讓人感到意外

道奇隊日籍強投山本由伸本季再度繳出亮眼數據，但昨天公布的國聯塞揚獎入圍名單，山本未能擠進。專門報導道奇的美國媒體《Dodgers Beat》撰文表示感到意外。

報導提到，相較於大谷翔平入選MVP候選名單，山本未能擠進國聯塞揚獎最終3人名單，更令人感到意外。山本本季14勝9敗、185局投出182次三振，防禦率2.53，每局被上壘率僅0.87。整季對手面對山本僅敲出119支安打，顯示山本限制跑者上壘及壓制打者方面，展現極為出色的能力，也讓道奇在他先發的比賽中，始終保有不錯的贏球機會。

美媒認為其他3人確實值得入圍，釀酒人隊米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）本季防禦率僅1.80，並送出252次三振。勇士隊塞爾（Chris Sale）防禦率2.16。費城人隊桑契斯（Cristopher Sánchez）207局投出231次三振，防禦率為2.91。

不過即使這3名投手都繳出優異表現，山本仍有充分理由入圍，雖桑契斯投球局數比山本多，塞爾每9局責失分也更少，但從國聯整體數據排名來看，山本有相當突出的表現，防禦率國聯第3、每局被上壘率第2，投球局數第4，對手打擊率國聯第2。兼具投球局數、失分壓制，限制打者上壘的數據，足以讓山本成為國聯塞揚獎前3的有力競爭者。