MLB／小熊要幹大事？傳有意和道奇爭取塞揚左投史庫柏

小熊隊連2年打進季後賽，但都敗在先發投手戰力不如人。如今傳出他們將出手爭取2屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）。

史庫柏今年交易大限前被老虎隊交易至道奇隊，結果道奇最終沒能完成3連霸偉業，季後史庫柏成為自由球員。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）整理大聯盟自由球員市場最新傳聞，帕桑指出，由於大聯盟可能因為勞資協議在12月2日封館，因此史庫柏可能在此之前完成簽約，接下來幾周的自由球員市場，勢必充滿話題。

帕桑提到，小熊非常渴望得到史庫柏，但也懷疑是否要投入足夠資金，與其他球隊競爭預期獲得的合約。這份合約可能遠超3億美元，甚至4億美元以上。

小熊隊史從未開出總值超過2億美元的合約，紀錄仍是海瓦德（Jason Heyward）2015年簽下的8年1.84億美元。