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MLB／有望父子同台？王建民前隊友卡諾之子與馬林魚簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
小卡諾（Robinson Cano Jr.）。圖／擷取自X
小卡諾（Robinson Cano Jr.）。圖／擷取自X

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，前洋基隊明星二壘手卡諾Robinson Cano）16歲兒子小卡諾（Robinson Cano Jr.）已和馬林魚隊達成100萬美元預先簽約協議，預計2028年以國際自由球員正式加盟。

海曼指出，小卡諾已和馬林魚達成100萬美元協議，目前尚未正式簽約，要等2028年符合國際自由球員簽約資格後，才能正式加盟。

卡諾2005年在洋基登上大聯盟，與王建民同期，因此台灣球迷非常熟悉。卡諾效力洋基至2013年，之後轉戰水手隊，後來也打過大都會、教士和勇士隊，曾兩度因禁藥遭禁賽。

現年44歲的卡諾還沒有正式退休，上次在大聯盟打球已是2022年，本季在墨西哥紅魔鬼隊出賽85場，打擊率0.291，OPS值，有15轟72打點。儘管卡諾仍在職業賽場打拼，但要在大聯盟實現父子同台的難度非常高。

值得一提的是，歷史上僅5次三代都登上大聯盟紀錄，卡諾的父親老卡諾（Jose Cano）曾在1989年登上大聯盟效力太空人隊。老卡諾1992年有來台灣打球加入中職統一獅隊，中文登錄名是「阿Q」，生涯在中職打5個賽季，效力統一獅3季、味全龍隊2季。

卡諾 Robinson Cano 洋基 王建民

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