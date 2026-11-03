MLB／鈴木誠也、洋基貝德納領銜 8人獲2315萬美元合格報價

大聯盟今年共有8名選手獲得2315萬美元合格報價，球員必須在美國時間11月17日前決定是否接受這份合格報價。

這8人是小熊隊日籍外野手鈴木誠也、洋基隊終結者貝德納（David Bednar）、水手隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、釀酒人隊一壘手鮑爾斯（Jake Bauers）、金鶯隊先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）、海盜隊二壘手勞爾（Brandon Lowe）、教士隊牛棚左投莫瑞洪（Adrian Morejon）

合格報價制度2012年實施起，總共有157次合格報價，僅18次球員接受。合格報價金額是根據大聯盟前125大合約的平均年薪計算。如果球隊向球員提合格報價，球員在下一屆選秀前與其他隊簽大聯盟合約，原球隊就能獲得選秀權補償。

值得一提的是，大聯盟勞資協議將於12月1日到期，如何設定薪資上限預期會引發勞資雙方爭執，有封館可能性。