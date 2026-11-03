NBA／差500救援僅差2場！ 老虎買斷39歲簡森 改砸千萬留「海龜」右投

距離史上第3位500救援僅差2場的傳奇終結者簡森（Kenley Jansen），今日卻遭老虎宣布不執行價值1200萬美元的2027年球隊選項，選擇支付200萬美元買斷金，讓他提前投入自由市場，並執行右投安德森（Drew Anderson）價值1000萬美元的球隊選項，和130萬美元簽回右投瓦格斯帕克（Jacob Waguespack）。

簡森在2025年12月與老虎簽下一年1100萬美元合約，並附帶2027年價值1200萬美元的球隊選擇權。本季他合計50場後援登板，繳出4勝6敗、22次救援成功、1次中繼成功，45局送出51次三振、23次保送、被打擊率0.156，每局被上壘率（WHIP）為1.04，WAR0.8，3.20防禦率，平均每9局僅被敲出4.8支安打，出現6次救援失敗，另外被敲出7支全壘打，其中4支甚至讓對手以再見全壘打結束比賽，但6月之後狀態回升，30局僅被敲15支安打，防禦率更降至2.40。

值得注意的是，簡森本季被敲出的7支全壘打，有6支發生在高張力局面。根據《Baseball-Reference》統計，對手在高張力局面面對簡森的OPS高達.714，相較之下，中張力與低張力局面分別僅有.551及.381。

值得一提的是，簡森目前生涯累積498次救援成功，距離500次大關僅差最後2次。若未來達標，將成為繼李維拉（Mariano Rivera）652次與霍夫曼（Trevor Hoffman）601次後，史上第3位完成500次救援成功的投手。

去年冬天結束4年日韓職棒生涯的安德森，全年49場出賽包含11場先發，5勝7敗，2次救援成功、6次中繼成功，108局送出114次三振，防禦率3.67的成績，被打擊率0.233，WHIP為1.27。最後9場先發更繳出2.84防禦率。老虎棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）也肯定球團當初的選才眼光，認為安德森的速球及變速球具備競爭力，未來仍有進步空間。

此外，老虎與本季繳出2.49防禦率的瓦格斯帕克，簽下1年130萬美元的保障合約，另附帶最高20萬美元的激勵獎金。本季從釀酒人轉戰老虎後，瓦格斯帕克合計投47局僅被敲出25支安打，繳出2勝2敗、防禦率2.49的成績，成為球團願意續留的牛棚戰力。

不僅如此，老虎也同步進行40人名單調整，包括卡本特（Kerry Carpenter）、梅多斯（Parker Meadows）、培瑞茲（Wenceel Pérez）、維爾林（Matt Vierling）、歐森（Reese Olson）、維斯特（Will Vest）及史威尼（Trey Sweeney）等7人，均從60天傷兵名單恢復至正式名單。

至於本季接受韌帶置換手術、預計缺席整個2027年球季的左投霍恩（Bailey Horn），則與右投吉普森隆（Sawyer Gipson-Long）一同被放入無條件讓渡名單。外野手朱克斯（Corey Julks）遭移出40人名單後成為自由球員，右投狄亞茲（Yilber Diaz）則被指定讓渡。