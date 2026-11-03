MLB／大谷翔平連6季年度MVP票選前3史上第2人 注定來陪榜？

美國職棒大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平入圍國聯年度MVP，儘管獲獎呼聲不如小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），但連續六季在年度MVP票選排名前3，成為大聯盟史上第二人，跟進傳奇球星威廉斯（Ted Williams）行列。

國聯MVP入圍者包括阿姆斯壯、大谷翔平及釀酒人隊圖朗（Brice Turang），阿姆斯壯本季締造45轟41盜數據，普遍被看好將在票選出線，大谷陪榜機率高。

大谷生涯已獲2座美聯MVP、2座國聯MVP，2022年則是美聯MVP票選排名第2、不敵洋基隊賈吉（Andy Judge），加上今年再度入圍，連續六季在年度MVP票選排名前3，放眼大聯盟史上，只有威廉斯曾在1941到1949年間（1943到1945年間入伍中斷棒球生涯）辦到。

美聯MVP入圍者為太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。