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MLB／前王牌皮維塔遭「特殊條款」反噬 教士決定放生省下1400萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
王牌皮維塔原握有未來2年的球員選項，卻因傷勢連續147天待在傷兵名單，意外讓教士取得主導權。 法新社
王牌皮維塔原握有未來2年的球員選項，卻因傷勢連續147天待在傷兵名單，意外讓教士取得主導權。 法新社

加盟教士首年繳出13勝5敗、防禦率2.87的右投王牌皮維塔（Nick Pivetta），球團今日宣布不執行價值1400萬美元的2027年球隊選項。值得注意的是，皮維塔原握有未來2年合計3200萬美元（約新台幣10.5億）的球員選擇權，卻因本季手肘傷勢連續147天待在傷兵名單，意外讓教士取得合約主導權。

皮維塔在2025年2月與教士簽下4年5500萬美元合約，加盟首年便繳出13勝5敗、防禦率2.87的亮眼成績，全年31場先發、投181.2局送出190次三振，不僅多項數據創下生涯新高，更在國聯塞揚獎票選中名列第6，成為教士先發輪值的重要戰力。

不過，皮維塔本季受到傷勢困擾，4月13日面對洛磯時，因右手肘屈肌拉傷提前退場，直到9月8日才重返大聯盟，整季僅先發8場，合計投34.2局，繳出3勝2敗、防禦率2.86的成績；然而傷癒復出後依舊展現實力，9月最後4場先發合計18.2局，防禦率僅1.45，甚至在季後賽先發2場。

然而，真正讓皮維塔遭到教士放棄的關鍵，恐怕與合約中的特殊條款有關。他原本擁有2027年價值1400萬美元，以及2028年價值1800萬美元的球員選擇權，但根據合約規定，若因特定傷勢連續超過130天待在傷兵名單，2027年的球員選擇權便會轉為球隊選擇權。

此外，皮維塔2024年效力紅襪期間，也曾遭遇類似的右手肘屈肌傷勢，讓他的健康狀況成為教士評估續約的重要考量。

不過，這並不代表皮維塔確定告別教士。根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾西（Kevin Acee）報導，教士仍可能與他重新洽談合約，教士棒球事務總裁普瑞勒（A.J. Preller）先前也曾表達希望皮維塔繼續成為球隊一員的意願。

除了皮維塔，教士也決定不執行吉歐里托（Lucas Giolito）價值800萬美元，以及坎寧（Griffin Canning）價值500萬美元的雙方選擇權，兩人分別獲得150萬美元及180萬美元買斷金。

其中，吉歐里托本季出賽7場，繳出2勝3敗、防禦率5.16，6月22日後便因右手肘發炎未再登板；坎寧則在30場出賽中繳出5勝9敗、防禦率5.68的成績，表現同樣不理想。

此外，31歲內野手安都哈（Miguel Andujar）則選擇不執行價值800萬美元的雙方選擇權，獲得290萬美元買斷金。本季他出賽74場，繳出打擊率2成59、5轟及22分打點，7月20日則因觸身球造成右手骨折，直到季後賽才重返戰線。

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